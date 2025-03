Loting dag 3 WK afstanden: Jutta Leerdam en Miho Takagi ontlopen elkaar, net als Jenning de Boo en Jordan Stolz

De WK afstanden zijn begonnen. Dag 1 en 2 waren behoorlijk succesvol voor Nederland met vijf gouden medailles, drie zilveren en twee bronzen. Wat heeft de derde dag in petto? Onder anderen Jutta Leerdam, Jenning de Boo en Kjeld Nuis betreden het ijs. Lees hieronder wie hun tegenstanders zijn.

Ook de derde dag bestaat uit vier onderdelen: de 1000 meter bij de vrouwen en mannen, de 5000 meter vrouwen en de massastart. Jutta Leerdam, Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong komen als eerst in actie voor Nederland.

1000 meter vrouwen

Na een succesvolle 500 meter, waarop Kok goud pakte en Leerdam vlak daarachter het zilver, verschijnen zij nu aan de start op de 1000 meter. Leerdam gaat daar vol voor de wereldtitel, maar met de Japanse Miho Takagi heeft ze een flinke concurrente. Ook Rijpma-de Jong is van de partij. Zij heeft ook al goud op zak. Ze won vrijdagavond op de ploegenachtervolging.

Start: 14.00 uur

Rit Binnenbaan Buitenbaan 1 Na-Hyun Lee Erin Jackson 2 Femke Kok Sofia Thorup-Prosvirnova 3 Anna Ostlender Nikola Zdráhalova 4 Kristina Silaeva Lea Sophie Scholz 5 Isabelle van Elst Soo-Min Kang 6 Min-Sun Kim Qi Yin 7 Katolina Bosiek Béatrice Lamarche 8 Rio Yamada Yukino Yoshida 9 Andzelika Wójcik Nadezhda Morozova 10 Natalia Jabrzyk Antoinette Rijpma-de Jong 11 Mei Han Miho Takagi 12 Jutta Leerdam Brittany Bowe

1000 meter mannen

Bij de mannen komen Nederlanders De Boo, Nuis en Joep Wennemars in actie op de 1000 meter. De Boo heeft vrijdag al laten zien dat hij in topvorm is. Hij versloeg fenomeen Jordan Stolz op de 500 meter en werd wereldkampioen. Voor Nuis is het nog maar de vraag hoe goed hij zich voelt. Hij kampt namelijk met een voetwond na zijn woede-uitbarsting in Thialf.

Start: 14.45 uur

Rit Binnenbaan Buitenbaan 1 Piotr Michalski David La Rue 2 Hendrik Dombek Kazuya Yamada 3 Marek Kania Bjørn Magnussen 4 Stefan Emele Mathias Vosté 5 Tatsuya Shinhama Connor Howe 6 Zach Stoppelmoor David Bosa 7 Laurent Dubreuil Joep Wennemars 8 Damian Zurek Moritz Klein 9 Ryota Kojima Min-Seok Kim 10 Cooper Mcleod Kjeld Nuis 11 Jenning de Boo Zhongyan Ning 12 Jordan Stolz Marten Liiv

5000 meter vrouwen

Sanne In 't Hof zou in actie komen tijdens de vijf kilometer, maar zij vliegt wegens ziekte terug naar huis. Marijke Groenewoud mag daardoor alsnog van start op deze afstand. Zij stond op de reservelijst, waardoor ze alsnog aan de start mag verschijnen van de vijf kilometer.

Daarnaast verschijnt Merel Conijn aan de start. Zij heeft al een medaille op zak. Ze won brons op de 3000 meter. Groenewoud kwam er daar niet aan te pas, maar pakte wel de titel op de ploegenachtervolging.

Start: 15.37 uur

Rit Binnenbaan Buitenbaan 1 Josie Hofmann Ahenaer Adake 2 Zhien Tai Laura Hall 3 Momoka Horikawa Sandrine Tas 4 Isabelle Weidemann Marijke Groenewoud 5 Francesca Lollobrigida Martina Sáblíková 6 Ragne Wiklund Merel Conijn

Mass start mannen

Ter afsluiting van de derde dag wordt om 16.48 de mass start bij de mannen verreden. Voor Nederland komen Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma in actie. Dit zijn alle deelnemers:

1 Andrea Giovannini ITA 2 Bart Hoolwerf NED 3 Timothy Loubineaud FRA 4 Bart Swings BEL 5 Indra Medard BEL 6 Jorrit Bergsma NED 7 Daniele Di Stefano ITA 8 Livio Wenger SUI 9 Fridtjof Petzold GER 10 Mathieu Belloir FRA 11 Seung-Hoon Lee KOR 12 Ethan Cepuran USA 13 David La Rue CAN

