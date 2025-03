Twijfels bij absolute topfavoriet voor WK afstanden: 'Stond er vorig jaar mentaal beter voor'

Na twee hattricks aan gouden medailles op rij zijn alle ogen bij de WK afstanden weer gericht op de 20-jarige topschaatser Jordan Stolz. Toch oogde de Amerikaan kwetsbaar in de laatste World Cups van het seizoen, al bleek daar achteraf een verklaring voor. Hoe fit is hij voor de WK in Hamar?

Achttien World Cup-wedstrijden op rij was Stolz de beste op de 500, 1000 en/of 1500 meter. Nota bene in Milwaukee bij zijn thuisrace kwam er een einde aan zijn imposante reeks. De Amerikaan was daar al wat ziekjes. Stolz dacht aan verkoudheid, maar toen hij in Europa was aangekomen voor de wereldbekers bleek dat hij een keel- en longontsteking had.

Schaatstopper Jordan Stolz gaat na te zware trainingen uitgerust richting WK afstanden: 'Het is ergens best logisch' Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz is weer fit om op drie afstanden te starten bij de WK afstanden in Hamar. De 20-jarige was vermoeid na ziekte en te zware trainingen. "Maar ik ben terug in vorm."

Titels te verdedigen

In Hamar staat er heel wat op het spel voor Stolz. In 2023 en 2024 won hij drie gouden medailles bij de WK afstanden. "Mentaal stond ik vorig jaar denk ik wel wat beter voor", is hij eerlijk tegenover de NOS. Stolz vertrouwt op zijn lichaam en weet dat hij kan pieken na een rustmoment. "Maar totdat je een race rijdt, weet je niet hoe goed precies. Fysiek ben ik weer in orde. Ik denk dat ik weer zo goed ben als voordat ik ziek werd."

Alleskunner Jordan Stolz hint op bizar olympisch schema: 'Het zou kunnen, ik twijfel nog' Jordan Stolz kwam al niet volledig fit aan in Thialf voor het slot van de World Cup. De Amerikaanse schaatser is herstellende van een long- en keelontsteking. Hij werd vrijdag nog geklopt door Jenning de Boo op de eerste 500 meter en liet daarna verstek gaan voor de rest van het weekend. Wel dook hij zondag op bij de NOS voor een interview.

Bij de laatste World Cup in Thialf reed Stolz op vrijdag de 500 en 1500 meter. Dat bleek zijn verzwakte lichaam nog niet aan te kunnen, waardoor hij zich terugtrok voor de overige dagen. Uiteindelijk nam hij de tijd om weer helemaal te herstellen. Zijn benen voelen goed, al schaatst hij weer op ander ijs dan in Heerenveen.

Drie uit drie?

Stolz zou het een wonder vinden als hij weer drie keer met goud van het ijs stapt in Hamar, net als bij de vorige twee WK's. Op alle afstanden is er Nederlandse concurrentie, met name van Jenning de Boo en Kjeld Nuis. "Weer drie keer goud zou iets heel bijzonders zijn", verzekert hij.