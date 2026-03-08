Jordan Stolz ging na drie van de vier afstanden op de WK allround nog aan de leiding en verdedigde bijna 24 seconden op nummer twee Sander Eitrem, maar viel in het zicht van de haven zelfs van het podium. De Amerikaan gaat na acht afstanden (gecombineerd met de WK sprint) naar huis met één keer zilver. Eitrem is wereldkampioen allround geworden.

De Amerikaan Stolz pakte zaterdag al een ruime voorsprong op de 500 meter. Met zijn tijd van 34.22 liet hij de concurrentie ver achter zich. Ook op de 5000 meter reed hij voor zijn doen (als sprinter) een goede rit. Daar klokte hij 6:19.66, waardoor hij bovenaan stond in het klassement. De 1500 meter won hij ook, maar niet met de verwachte overmacht. Eitrem bleef binnen een seconde, waardoor de afstand tussen de twee op de 10 kilometer 23,70 seconden is. Dat bleek makkelijk te doen voor Eitrem, die Stolz zelfs een rondje inhaalde.

Zeer spannende 10 kilometer

Stolz wist dat hij aan de bak moest, zeker nadat in de ritten voor hem Vladimir Semirunny en Metodej Jilek een keiharde 10 kilometer reden en scherpe tijden reden. Zo scherp, dat Stolz met een medaille in zicht op plek vier eindigde en dus zonder medaille de WK allround in Thialf verlaat. Hij won wel, achter Jenning de Boo, het zilver op de WK sprint en reed in totaal twintig kilometer in vier dagen. Een absoluut heroïsche actie van Stolz, waar niks anders dan een diepe buiging bij hoort. Hij kwam door de uitputtingsslag op de tien kilometer bijna twintig seconden tekort voor het brons.

Verrassend podium

Maar niet op de WK allround, want Eitrem pakte daar het goud. Hij volgt daarmee het voorbeeld van zijn landgenote Ragne Wiklund bij de vrouwen. Jilek schaatste met een keiharde zege op de tien kilometer naar het zilver in het algemeen klassement. De geboren Rus, maar Poolse schaatser Semirunny pakte het brons.

Nederlanders

De drie Nederlanders stelden teleur op de WK allround en speelden een bijrol in Thialf. Chris Huizinga boekte nog een persoonlijke overwinning door Stijn van de Bunt in een rechtstreeks duel te kloppen op de tien kilometer. Op de 1500 meter reed hij naar eigen zeggen ook boven verwachting. Hij zal met een plek buiten de top-vijf, maar wel als beste Nederlander eindigen. Van de Bunt debuteert verdienstelijk, maar komt ook niet in de buurt van het podium. Marcel Bosker mocht de tien kilometer niet eens meer rijden.

Regel voor slotafstand

Na de 1500 meter gebeurde er iets opmerkelijks op de WK allround. Voor de laatste afstand bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er nog maar acht deelnemers aan de start verschijnen. Daar heeft de ISU een speciale regel voor. Dat betekende voor de kansloze Bosker dus al einde verhaal na drie van de vier afstanden.

Nederlands kampioen

Van de Bunt en Huizinga kregen van de schaatsbond KNSB een ticket voor de WK allround, Bosker plaatste zich door de NK allround te winnen.