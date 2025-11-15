Topschaatser Timothy Loubineaud heeft een opmerkelijke onthulling gedaan nadat hij het wereldrecord op de 5000 meter tijdens de World Cup in Salt Lake City had gebroken. De Fransman is sinds begin dit jaar werkzaam als politieagent. "Ik maakte daar grappen over het breken van het wereldrecord in Salt Lake City", lacht hij.

"Tuurlijk is dit geweldig", antwoordt Loubineaud met een grote glimlach in gesprek met de NOS na zijn fenomenale zege. "Alleen al om hier te zijn was top. Ik had nooit gedacht dat ik op een dag de beste schaatser zou worden."

"Om een wereldrecord te schaatsen...", gaat de Fransman verder. "Ik dacht dat dat eerder weggelegd zou zijn voor (Metodej, red.) Jílek, (Davide, red.) Ghiotto of (Chris, red.) Huizinga, maar ik ben het geworden. Dat is geweldig." Huizinga schaatste met 6:07.32 de vijfde tijd.

Politieman

"Om eerlijk te zijn 06:10", antwoordt Loubineaud wanneer hem gevraagd wordt wat de tijd was waar hij op hoopte. "Ik ben geen goede denker. Ik startte en toen verloor ik de verbinding met mijn hersenen, dus ik heb mijn spieren het werk laten doen", lacht hij.

"Begin dit jaar begon ik bij de politie", vervolgt de Fransman. Waarna de NOS-verslaggever hem vol verbazing vraagt of hij een politieman is. "Ja, dat klopt", bevestigt hij. "Ik maakte daar grappen over het breken van het wereldrecord in Salt Lake City. Dat was een grap, maar uiteindelijk is dat werkelijkheid geworden. Dat is gewoon geweldig."

Tsjechisch toptalent zorgt voor spanning

Eerder leek het 19-jarige Tsjechische toptalent Metodej Jílek nog op koers om het wereldrecord van Nils van der Poel (6.01,56 uit 2021) te verbeteren. In het slotstuk moest het jonge talent echter iets toegeven. Hij finishte in een sterke 6.02,78, maar kwam net tekort voor de recordtijd.

