De World Cup in Salt Lake City heeft direct een wereldrecord op de 5000 meter bij de mannen opgeleverd. Op de eerste dag gaven ook Joy Beune en Jutta Leerdam hun visitekaartje af. Joep Wennemars en Kjeld Nuis konden op de 1000 meter niet imponeren en zagen de Amerikaan Jordan Stolz winnen. Jenning de Boo werd nog wel derde. Bekijk hieronder alle uitslagen van dag één.

Jutta Leerdam zorgde op de 1000 meter voor een ijzersterk optreden. Dat deed ze in een rechtstreeks duel met Femke Kok, die dit seizoen tot op heden meer indruk had gemaakt. Maar in Salt Lake City waren de rollen omgedraaid. Leerdam zegevierde in 1:12,35 en schreef daarmee ook de eerste World Cup op haar naam. Kok moest met een tijd van 1:12.43 genoegen nemen met een tweede plek. Antoinette Rijpma-de Jong speelde met 1:13, 75 geen rol van betekenis (9e). Marrit Fledderus (4e) en Isabel Grevelt (10e) kwamen eveneens niet in de buurt van de tijd van Leerdam.

Uitslag 1000 meter (vrouwen)

Bij de 1000 meter bleek Jordan Stolz een maatje te groot. Het Amerikaanse schaatsfenomeen zegevierde in een tijd van 1:05,66. Jenning de Boo werd derde. De overige Nederlanders vervulden geen hoofdrol. Tim Prins en Joep Wennemars eindigden respectievelijk op een zesde en negende plaats. Kjeld Nuis werd gediskwalificeerd.

Uitslag 1000 meter (mannen)

De Franse schaatser Timothy Loubineaud (29) zorgde voor een grote sensatie door het wereldrecord te verbeteren. Hij klokte 6:00,23. De oude toptijd stond op naam van Nils van der Poel. De Zweed klokte in 2021 - eveneens in Salt Lake City - 6:01,56. De Nederlanders vervulden geen hoofdrol. Jorrit Bergsma (5e), Chris Huizinga (8e) en Marcel Bosker (14e) eindigden buiten het podium.

Uitslag 5000 meter (mannen)

De World Cup in Salt Lake City werd afgetrapt met de 3000 meter. Beune kreeg voor die afstand een aanwijsplek, nadat ze wegens ziekte het onderdeel op de NK afstanden aan zich voorbij moest laten gaan. Merel Conijn had zich bij de NK wel geplaatst, maar meldde zich af op verzoek van haar ploeg AH-Zaanlander. Beune maakte haar aanwijsplek meer dan waar. Ze won de drie kilometer een verbluffende tijd van 3:53,69, een persoonlijk record. “Dit is een dik PR. Ik win hier bijna drie seconden. Het ging echt heel goed", reageerde Beune na afloop.

Uitslag 3000 meter (vrouwen)

Tot slot kan ook de 1000 meter bij de mannen voor spektakel zorgen. Regerend wereldkampioen Joep Wennemars rijdt op de snelle ijsbaan van Salt Lake City tegen het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz. Jenning de Boo komt een rit later in actie en Tim Prins kan in het slotstuk nog voor een verrassing zorgen. Kjeld Nuis start al in rit zes.

