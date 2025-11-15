Erben Wennemars is laaiend enthousiast over de zege van Fransman Timothy Loubineaud, die met een tijd van 6:00,23 het wereldrecord op de 5000 meter brak tijdens de World Cup in Salt Lake City. "Hij heeft hem gewoon aangevallen", aldus de voormalig topschaatser.

"Nee, nee, nee", antwoordt Wennemars resoluut wanneer hem wordt gevraagd of Timothy Loubineaud één van de namen was die hij had opgeschreven als schaatser die het record op de 5000 meter zou breken.

"Je hebt het over het wereldrecord dat gebroken kan worden en dan zijn er nieuwe namen, Timothy rijdt natuurlijk wel al een poosje mee. Ik had met Nils van der Poel (voormalig recordhouder, red) contact over het wereldrecord en hij zei: 'Ik hoop dat Timothy het wereldrecord gaat rijden.'"

'Gewoon aangevallen'

"Het is gewoon een fantastische schaatser", gaat Wennemars verder. "En hoe hij hem gereden heeft, hij heeft hem gewoon aangevallen. Gewoon voor de drie kilometer al rondjes van 27 rijden. De meesten gaan dan echt kapot, maar hij heeft op karakter die laatste ronden gereden."

"Dan gaan die rondetijden omhoog lopen, en dan denk je: 'Hier op hoogte...' maar dan knalt hij (Loubineaud, red.) hem er zo hard in, dan gaat hij zo kapot. Dit is écht een vechter die hem dan toch nog vlak kan houden. Dan kom je op die eindtijd. Net geen 5:59, maar daar was hij ook helemaal niet mee bezig, maar het is een fantastisch wereldrecord. En dan zie je dat die andere schaatsers allemaal nerveus worden."

