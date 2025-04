Situatie rond topschaatsster Angel Daleman zorgt voor ongeloof: ‘Het is een heel rare regel’

De afgelopen weken is er veel geschreven over Angel Daleman, het achttienjarige schaatstalent dat indrukwekkende prestaties levert op het ijs. Hoewel ze officieel nog als junior geldt, rijdt ze op een niveau dat boven haar leeftijdsklasse uitstijgt. Toch mag ze zich volgens de huidige regels nog niet aansluiten bij een commercieel team. Iets waar de KNSB nu een uitzondering op wil maken, maar wel met een opvallende voorwaarde.

"Dit is zo’n raar verhaal", begint Ellen Hoog in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast EN Door met Ellen en Naomi. Ook Naomi van As is verbaasd en legt de situatie uit: "Daleman is nog een junior. Dan is de regel van de KNSB dat je nog niet bij een ploeg mag rijden. Afgelopen jaar liep ze stage bij Team Essent, maar ze was natuurlijk zó goed."

"Ze plaatste zich meteen voor de World Cups en reed deze heel goed. Tijdens het WK afstanden is ze wereldkampioen geworden met de teamsprint. Ze is gewoon een groot talent. Je wilt je grote talenten op de Spelen zien, en zij gaat zich waarschijnlijk gewoon plaatsen, vooral als ze deze lijn doortrekt", verklaart Van As.

Uitzondering met gekke voorwaarde

Maar de manier waarop de bond de situatie nu probeert op te lossen, roept bij het duo vragen op. Van As vervolgt: "Het gekke is dat de KNSB een uitzondering wil maken en haar als junior in een team wil plaatsen, maar dan moeten álle commerciële schaatsploegen daarmee instemmen. Ze moeten toestemming geven dat zij zich bij Team Essent aansluit."

En juist daar zit volgens het duo het probleem. "Dat is natuurlijk een heel gekke constructie", stelt Hoog. "Want het zijn concurrenten. Die kunnen gewoon zeggen dat ze geen toestemming geven. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, hoor - dat dat echt gebeurt - maar in principe zou het dus kunnen. Het is een heel rare regel vanuit de bond.”

Hoog vergelijkt het met haar eigen ervaring in de hockeywereld: “Stel je voor dat jij, toen je nog hockeyde, naar Amsterdam wilde komen en dan moeten alle topclubs zoals Den Bosch, SCHC en Laren allemaal toestemming geven. Dat is toch heel raar?"

Van As stemt in: "Dat is super raar. Het zijn de concurrenten en dan kan je dus krijgen dat ze zeggen dat het mag, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Dan wordt het een heel gek grijs gebied. Heel ingewikkeld. Dat kan helemaal niet. Gewoon raar. Zij kan hier gewoon last van hebben."

Hoog sluit af met een duidelijke hoop: "Zij wil zich ook gewoon focussen op Milaan volgend jaar. Ik hoop dat er volgende week in ieder geval duidelijkheid is en dat ze zich lekker kan aansluiten bij Team Essent."

Beluister de podcast

