Hij was present bij drie Olympische Winterspelen en leek nog wel een tijdje door te kunnen gaan, maar schaatser Mathias Vosté (31) zet een punt achter zijn loopbaan. De Belgische specialist op het kortere werk reed voor Team Essent, met Jac Orie als hoofdtrainer en schaatslegende Sven Kramer als commercieel directeur.

Vosté was naast langebaanschaatser ook inline-skater en shorttracker. Hij dook sinds 2016 op bij internationale toernooien. Zowel in 2018, 2022 als in 2026 te Milaan was hij present op het belangrijkste schaatstoernooi dat er is: dat van de Olympische Winterspelen.

Viermaal stond hij aan de start van de WK sprint, met plek 7 in 2024 als beste prestatie. Bij dat toernooi werd hij tweemaal tweede op de 1000 meter.

Einde van een tijdperk

Op Instagram laat de nummer 17 van de olympische 1000 meter in Milaan weten dat hij nieuwe uitdagingen gaat opzoeken. Hij schrijft: "Het einde van een tijdperk. Na jaren van topsport is het tijd voor andere dingen. Een mooie carrière die begon met shorttrack en inline waarin ik veel mooie titels en medailles heb mogen halen."

"En daarna ben ik de laatste elf jaar gaan schaatsen, een carrière met ups en downs, podiumplekken en mindere resultaten maar wel drie Olympische Spelen verder, is het goed zo. Op naar nieuwe uitdagingen! Ik wil iedereen bedanken die mij al deze jaren gesteund heeft: familie, vrienden, coaches, teamgenoten, sponsoren en fans. Bedankt!"

Gezin

In 2025 is er veel veranderd in het persoonlijke leven van de Belg. Vosté en zijn vriendin Angela Dijkstra werden eind mei van dat jaar de trotse ouders van Loua. En een paar weken later was er alweer een heuglijke gebeurtenis: de kersverse vader en moeder zijn toen met elkaar getrouwd. Vosté werd geboren in het Belgische Brugge, maar om zich op zijn schaatscarrière te kunnen focussen, verhuisde hij een aantal jaar geleden naar Friesland.

In 2024 werd Vosté vanuit Team Novus aangetrokken door Team Essent. Trainer Jac Orie zei toen: "Mathias heeft het afgelopen seizoen laten zien dat hij tot de absolute top op de 1000 meter behoort. Zeker in het tweede deel van het seizoen reed hij heel knappe races. Als je in zo'n korte tijd naar dit niveau kunt toegroeien, ben ik ervan overtuigd dat er nog veel meer in zit. Al met al past hij perfect in onze sprinttrein."