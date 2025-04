Management schaatstalent Angel Daleman baalt van discussie over haar toekomst: 'We betreuren dat het op straat ligt'

Supertalent Angel Daleman vierde vorige week haar achttiende verjaardag, maar mag desondanks volgens de regels nog altijd geen contract bij een commercieel team tekenen. Dat wil ze wel en dus heeft het management van de schaatsster dispensatie aangevraagd bij de KNSB. Dat wil de bond, maar dan wel als alle ploegen akkoord gaan. Daar kan het management van Daleman zich niet in vinden.

Daleman reed afgelopen seizoen voor de eerste keer mee bij de senioren en maakte veel indruk in haar debuutjaar. Het toptalent reed het hele jaar in eigen pak, omdat ze volgens de regels geen onderdeel mocht zijn van een commerciële ploeg. Daleman valt tenslotte nog altijd onder de junioren. Wel trainde ze regelmatig mee met Team Essent.

Topschaatsster Angel Daleman deelt bijzondere mijlpaal, wereldkampioenen reageren enthousiast Een mooie dag voor Angel Daleman: de topschaatsster is dinsdag 18 jaar geworden en viert dat op een typische manier. Een paar weken geleden werd zij nog de jongste Nederlandse wereldkampioen ooit bij de WK afstanden.

De schaatsster wil komend jaar graag volledig onderdeel zijn van een team, maar valt dan nog steeds niet onder de senioren en heeft dus toestemming nodig van de schaatsbond om ergens een contract te tekenen. Uit berichtgeving van het AD blijkt woensdag dat de KNSB haar die wil geven, maar de bond wil wel dat alle commerciële ploegen daarmee akkoord gaan. Dat betekent dat niet alleen Team Essent, maar ook Team Reggeborgh, IKO X2O en Team Albert Heijn-Zaanlander goedkeuring moeten geven.

Reactie management Daleman

Het management van Daleman zegt in een reactie tegen Sportnieuws.nl die stap onnodig te vinden: "De KNSB had hier zelf een beslissing over moeten nemen. We betreuren het dat dit op straat ligt en vragen ons af hoe dat komt."

Verliefd schaatstalent Angel Daleman geeft met schattige foto inkijkje in bewogen periode Voor Angel Daleman was maart om meerdere redenen een bijzondere maand. Het supertalent schreef bij de WK afstanden Nederlandse schaatshistorie, vierde haar achttiende verjaardag én maakte bekend een koppeltje te zijn met collega Beau Snellink. Daleman blikt op sociale media terug op de speciale weken en is daar ook voor een van de eerste keren samen te zien met haar geliefde.

Daleman is volgens haar management momenteel het grootste talent binnen de schaatswereld en dus zijn er vooralsnog weinig zorgen over of de dispensatie er gaat komen: "We hebben daar vertrouwen in."

Team Essent

Sportnieuws.nl vroeg ook Team Essent, waar Daleman het afgelopen seizoen regelmatig meetrainde, naar een reactie, maar die ploeg wil niet inhoudelijk op de zaak reageren aangezien Daleman officieel geen onderdeel is van het team.

Doorbraak

Daleman reed afgelopen jaar pas voor het eerst tussen de senioren en maakte direct veel indruk. Ze plaatste zich aan het begin van het seizoen meteen voor de World Cups en sloot het seizoen af met een uniek moment tijdens de WK afstanden. Daleman won daar samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting goud op de teamsprint en werd daardoor de jongste Nederlandse wereldkampioen in het langebaanschaatsen ooit.