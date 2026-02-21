Antoinette Rijpma-de Jong sprak na haar olympische titel op de 1500 meter tijdens de Winterspelen in Milaan al openhartig over haar pestverleden. Ze zet zich in voor zelfvertrouwen van kinderen en met haar gouden race heeft mooi steentje bijgedragen aan dat goede doel.

De topschaatsster is in haar jeugd vaak gepest vanwege haar rode haar. Dat werd zo erg dat ze op een gegeven moment zelfs besloot om het te verven. "Nu jaren later, zie ik hoe deze ervaringen me hebben gevormd en sterker hebben gemaakt, zowel in de sport als in het leven", zei ze daar ooit over.

In haar eerste reactie na het olympisch goud in Milaan sprak ze opnieuw over de manier waarop topsport haar kracht heeft gegeven. "Ik wil tegen iedereen zeggen, dat als je blijft dromen en elke seconden blijft vechten. Dan kan je echt iets bereiken. Ook al zit het soms tegen. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel als je maar blijft vechten."

Antoinette Foundation

De 30-jarige richtte vorig jaar ook een stichting op om kinderen in hun kracht te zetten. "In mijn passies vond ik niet alleen afleiding van de pesterijen, maar uiteindelijk ook mijn zelfvertrouwen. Mijn kracht. De kracht om te laten zien wie ik ben. Dat gun ik ieder kind", schreef zo op de website.

'Oranje is het nieuwe goud'

Ze deelde na haar winst op de 1500 meter nog een mooie boodschap over de pesterijen over haar haarkleur. "Oranje is het nieuwe goud", staat in een post van het goede doel. Met haar gouden race heeft ze niet alleen een die boodschap uitgedragen, maar ook geld opgehaald voor haar eigen stichting. Er werd 1500 euro gedoneerd vanwege de schaatsafstand van Rijpma-de Jong.

"Met deze bijdrage kunnen we het gesprek over pesten verder openen en kinderen blijven motiveren om hun eigen kracht te ontdekken. Elke meter brengt ons dichter bij onze droom: een wereld zonder pesten", staat bij het bericht op Instagram.