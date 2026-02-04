Topschaatsster Suzanne Schulting was in aanloop naar de Olympische Spelen onderwerp van gesprek, doordat ze op het allerlaatste moment tóch werd toegevoegd aan de Nederlandse shorttrackselectie. Veel mensen hadden er een negatieve mening over. Echter krijgt Schulting bijval van de KNSB over dit veelbesproken besluit. "Beste reserve ter wereld."

Schulting kondigde anderhalf jaar geleden aan haar zinnen volledig te zetten op de langebaan. Tijdens het OKT betaalde deze keuze zich uit, want de 28-jarige topschaatsster wist een olympische startplek te behalen op de 1000 meter. Het shorttracken bleef wel altijd in haar achterhoofd zitten, ondanks dat ze na haar gebroken enkel bijna twee jaar lang geen wedstrijd reed.

Controversieel besluit

Toch verscheen Schulting begin januari ineens aan de start van het NK shorttrack. De rijdster van Team Essent behaalde daar een gouden en bronzen medaille, waardoor ze zichzelf weer helemaal op de kaart zette. Hierdoor kon de Nederlandse bondscoach Niels Kerstholt niet om haar heen en werd ze toegevoegd aan de Nederlandse shorttrack selectie voor Milaan.

Deze keuze zorgde voor veel controverse, vooral bij de Nederlandse shorttracksters zelf. Zij waren al ruim twee jaar een hecht team zonder Schulting. Nu werd ze op de valreep toch toegevoegd, ten koste van Diede van Oorschot. Gelukkig voor Schulting, die drie gouden olympische medailles behaalde op het shorttrack, kreeg ze bijval van Remy de Wit, de technische directeur van de Nederlandse schaatsbond (KNSB).

'Doet bij alle betrokkenen pijn'

"Het is altijd moeilijk om topsporters op het laatste moment met elkaar te integreren in een proces dat al een paar jaar gaande is. Ze hebben met Diede van Oorschot, een modelprof en geweldige sporter, hier naar toegewerkt en die is er nu niet bij. Dat is moeilijk en doet bij alle betrokkenen pijn", zo begint hij zijn verhaal in De Telegraaf.

'Beste reserve ter wereld'

De Wit noemt Schulting 'enorm gedreven' en weet zeker dat zij van waarde kan zijn in de relayploeg. Of ze daar ook echt in actie gaat komen is nog maar ze vraag. Zeker is nu dat Schulting de 1500 meter gaat rijden. "Ik zie het zo: als hij er voor kiest haar reserve te laten zijn, hebben we de beste reserve ter wereld. Als hij haar wel opstelt, hebben we de allerbeste toevoeging die je kunt bedenken."

De technisch directeur zelf zou het wel weten wat hij met Schulting zou doen. "Ik bevraag hem (Kerstholt, red) kritisch en geef ongevraagd advies, maar hij is en blijft de bondscoach. Ook alle andere meiden binnen de ploeg hebben na een stevig gesprek meteen geschakeld. Iedereen realiseert zich het gezamenlijke doel en is er met dezelfde ambitie: dat is olympisch goud winnen."

