De Nederlandse ploeg op de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina bestaat uit 38 atleten en één reserve. Dat hadden er 39 kunnen zijn, als Suzanne Schulting niet was opgenomen in het shorttrackteam. De meervoudig olympisch kampioene zorgde er met haar prestaties op het NK voor dat Diede van Oorschot niet mee mag. Schulting leeft mee met haar.

Schulting was tot een paar jaar geleden een vast gezicht in de Nederlandse shorttrackploeg. Dat veranderde toen ze haar enkel brak op de WK in eigen land. De nasleep daarvan zorgde ervoor dat ze haar geliefde sport niet uit kon voeren, waarna Schulting koos voor een avontuur op de langebaan. Dat beviel zo, dat ze dit olympische seizoen op die discipline doorging.

Op het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen plaatste ze zich voor de 1000 meter. Toen stond al vast dat ze zou deelnemen aan het NK shorttrack in Leeuwarden. Daar imponeerde Schulting met goud op de 1500 meter en brons op de 1000. Het zorgde ervoor dat de selectiecommissie van de KNSB haar meenam boven Van Oorschot.

Sportieve reactie Van Oorschot

Het 'slachtoffer' van de aanwijsplek van Schulting reageerde sportief. "Ik ben nu 22. Over vier jaar zijn de Olympische Spelen weer, dan ben ik nog steeds jong genoeg om erheen te kunnen. Daar ga ik dan ook maar voor. Bovendien, ik hield er een beetje rekening mee dat er zoiets kon gebeuren", zei ze tijdens de EK shorttrack.

Schulting met 'knoop in haar maag' in Milaan

In Milaan toont Schulting haar medeleven met Van Oorschot. "Het is natuurlijk heel verdrietig voor degene die niet gaat. Ik had ook een knoop in mijn maag", vertelde ze tegenover de NOS. Van contact tussen de twee kwam het niet. "Ze schiet er ook niet heel veel mee op als ik haar een berichtje ga sturen. Dat is hoe ik het heb bekeken."

Schulting noemt de situatie "heel vervelend". Maar aan de andere kant - het klinkt heel hard wat ik ga zeggen - maar dat is wat topsport is. Kei- en keihard. Dat zag je ook op het OKT. Daar vallen ook mensen af van wie je denkt: die moeten gewoon rijden."

Programma Schulting

Schulting doet op de Spelen mee aan de 1000 meter op de langebaan en 1500 meter bij het shorttrack. Na haar eerste afstand sluit ze aan bij de shorttrackploeg.

