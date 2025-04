Suzanne Schulting laat zekere medaille liggen: ‘Het is een enorm risico’

Suzanne Schulting heeft de knoop definitief doorgehakt: richting de Olympische Spelen van 2026 focust ze zich volledig op het langebaanschaatsen en laat ze shorttrack achter zich. Een keuze die niet zonder risico’s is.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken in de Sportnieuws.nl-podcast wekelijks het sportweekend. Deze keer staat de disciplinewissel van Schulting centraal. Een keuze die vragen oproept bij het duo.

Topschaatsster Suzanne Schulting hakt na 'zinvolle gesprekken' moeilijke knoop door: 'Ze is altijd welkom' Suzanne Schulting heeft een moeilijk besluit genomen. De schaatsster van Team Essent focust zich komend seizoen op het langebaanschaatsen, in aanloop naar de Olympische Spelen. Dat betekent dat het shorttracken, waar ze voorheen zo succesvol in was, op een lager pitje komt te staan.

“Voor het shorttrack is dit een groot verlies”, begint Van As. “Maar we hebben haar eigenlijk al een heel seizoen niet in actie gezien in het shorttrack. Dat kwam vooral door haar enkelblessure. Daardoor is ze zich meer gaan focussen op het langebaanschaatsen. Dat ging boven verwachting goed, dus voor haar geeft deze keuze denk ik ook rust.”

'Een enorm risico'

Hoog haakt in: “Is het niet ook gewoon een enorm risico? Ze gaat richting Milaan. Daar wil ze goud halen, en bij shorttrack is een medaille bijna een zekerheid. Natuurlijk moet ze keihard trainen en moet alles goed vallen, maar we kunnen bijna stellen dat ‘shorttrackkoningin’ Suzanne Schulting met shorttrack altijd een medaille haalt. Bij het langebaanschaatsen is dat absoluut geen zekerheid. Zelfs kwalificatie voor de Spelen is nog onzeker.”

Regels KNSB hebben gevolgen voor Suzanne Schulting en Angel Daleman: 'Het had van ons niet gehoeven' Dat Angel Daleman en Suzanne Schulting nu volwaardig lid zijn van Team Essent, heeft gevolgen voor hun shorttrack-carrière. Beide vrouwen maken geen deel meer uit van de Nationale Shorttrack Selectie (NTS) focussen zich volledig op het langebaanschaatsen.

“Op het OKT zijn er maar een paar plekken per afstand beschikbaar. Dat is natuurlijk zenuwslopend. Je moet pieken op het juiste moment”, zegt Van As. “In een interview gaf ze ook aan dat de combinatie met shorttrack niet past in haar trainingsschema, dus moest ze een keuze maken. Dat OKT wordt een piekmoment. Dan moet je er staan. En dat wordt wel een uitdaging.”

“Onder druk presteren kan ze natuurlijk wel,” benadrukt Hoog. Waarop Van As reageert: “Het is natuurlijk anders om te presteren als je weet dat je de beste bent, dan wanneer je een van de besten bent. Als je dan een fout maakt, word je meteen afgestraft. Je krijgt geen tweede kans. Het wordt een spannend seizoen voor haar."

Suzanne Schulting geniet met Joep Wennemars volop van villa op onbekende locatie Suzanne Schulting en Joep Wennemars zijn momenteel aan het genieten van een - op het oog - heerlijke vakantie op een onbekende locatie. Schulting deelt beelden van een prachtige villa met een eigen zwembad.

Veelbelovend

Van As vervolgd hoopvol: "Maar als je kijkt naar de progressie die ze afgelopen jaar heeft geboekt en de stappen die ze nog kan maken, dan ziet het er wel veelbelovend uit. Het wordt gewoon ontiegelijk spannend!”

“Ik vind het echt een coole beslissing. Ik vind het echt leuk. Ze heeft echt ballen”, sluit Hoog af.

Dit is Suzanne Schulting: koningin van shorttrack is succes op de langebaan én heeft relatie met Joep Wennemars Suzanne Schulting is al jaren de koningin van het shorttrack. Afgelopen seizoen ontbrak zij door veel pech meer dan eens op het grote podium, maar laat zich dit jaar zien in een andere discipline. Een profiel over een van de boegbeelden uit de schaatswereld, met een tweede leven in het shorttrack én een nieuwe uitdaging bij Team Essent: het langebaanschaatsen. De afgelopen maanden veranderde er bovendien het nodige in haar privéleven.

Beluister de podcast

Beluister de podcast Elke maandag nemen tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl een podcast op waarin ze het sportweekend bespreken. Deze week bespreken ze onder meer de marathon van Rotterdam, Parijs-Roubaix en Formule 1. Luister nu via je favoriete podcastapp of hieronder: