Regels KNSB hebben gevolgen voor Suzanne Schulting en Angel Daleman: 'Het had van ons niet gehoeven'

Dat Angel Daleman en Suzanne Schulting nu volwaardig lid zijn van Team Essent, heeft gevolgen voor hun shorttrack-carrière. Beide vrouwen maken geen deel meer uit van de Nationale Shorttrack Selectie (NTS) focussen zich volledig op het langebaanschaatsen.

Schulting (27) maakte vorige week de moeilijke beslissing om zich richting de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan toe te leggen op de langebaan. Zij acht het risico nog te groot voor haar 'zwakke' enkel om ook te gaan shorttracken. Toch is ze in die sport uitgegroeid tot koningin met diverse olympische medailles. Maar dat zij niet meer in de NTS zit, is toch ook een einde van een tijdperk.

Topschaatsster Angel Daleman opnieuw middelpunt van lastige situatie: 'Dat is het grote verschil' Topschaatsster Angel Daleman is geen onderdeel meer van het Nederlands shorttrackteam. Het 18-jarige supertalent sprak recent nog de droom uit om zowel op de langebaan als in het shorttrack uit te komen op de Olympische Spelen van 2026. Maar die droom is nu onzeker.

Daleman en Schulting

Vorig seizoen zat ze met een 'parttime contract' bij zowel Team Essent als de NTS. Nu ze volgens haar manager Dennis Klaster volwaardig overgaat naar de ploeg van schaatscoach Jac Orie, is er geen plek meer voor Schulting bij NTS. "Nu heeft zowel Daleman als Schulting een volwaardig contract bij Essent. Daarom zitten ze nu niet bij de trainingsselectie", zegt hij in gesprek met NU.nl, verwijzend naar de beslissing van bondscoach Niels Kerstholt.

Topschaatsster Suzanne Schulting hakt na 'zinvolle gesprekken' moeilijke knoop door: 'Ze is altijd welkom' Suzanne Schulting heeft een moeilijk besluit genomen. De schaatsster van Team Essent focust zich komend seizoen op het langebaanschaatsen, in aanloop naar de Olympische Spelen. Dat betekent dat het shorttracken, waar ze voorheen zo succesvol in was, op een lager pitje komt te staan.

'Zo wil de KNSB het'

Schulting en Daleman zullen dus vanuit hun langebaanteam moeten kijken of training met de nationale shorttrackselectie nog mogelijk is en zo ja, hoe vaak. Manager Klaster benadrukt dat de regels van schaatsbond KNSB worden gevolgd, maar dat het wat hem en zijn pupillen betreft ook anders had gekund. "Het had van ons niet gehoeven en ze hadden ook prima in de NTS kunnen blijven", vertelt hij. "Maar zo wil de KNSB het."

Vriend van Angel Daleman is ook 'superblij' met nieuw contract: 'Hij wil dat ik kan groeien' Schaatstalent Angel Daleman maakt sinds zaterdagochtend officieel deel uit van Team Essent. De 18-jarige heeft daar niet alleen haarzelf, maar ook haar vriend Beau Snellink erg blij mee gemaakt, zo vertelt ze aan Sportnieuws.nl.

'Droom als klein meisje'

Schulting gaf bij haar beslissing om voor de langebaan te kiezen nog aan dat ze liever haar twee favoriete disciplines wilde combineren. Maar door haar focus op de langebaan te leggen en geen risico te nemen met haar enkel, die ze twee seizoenen geleden in de laatste wedstrijd brak, koos ze er toch voor om haar 'droom als klein meisje' na te jagen en voor medailles te gaan op de 400-meter-rondjes op de ijsbaan in Milaan.