Suzanne Schulting geniet met Joep Wennemars volop van villa op onbekende locatie

Suzanne Schulting en Joep Wennemars zijn momenteel aan het genieten van een - op het oog - heerlijke vakantie op een onbekende locatie. Schulting deelt beelden van een prachtige villa met een eigen zwembad.

De villa staat tussen tropische bomen in en het zwembad lijkt groot genoeg om een paar baantjes te trekken. Aan het einde van de video zoomt Schulting in op haar vriend, die op het balkon van de villa druk aan het bellen is.

De twee topschaatsers van Team Essent vormen sinds een paar maanden een setje en lijken nu voor het eerst samen op reis te zijn. Schulting en Wennemars hebben met hun ploeg natuurlijk al meerdere buitenlandse plekken bezocht, bijvoorbeeld voor de World Cups en de WK afstanden.

Erben Wennemars kijkt terug op 'emotionele dag' met gouden zoon Joep: 'Dan gebeuren er een heleboel rare dingen' Erben Wennemars keek zondag nog een keer vol trots terug op de gouden prestatie van zijn zoon een dag eerder bij de WK afstanden in Hamar. Joep Wennemars greep zaterdag namelijk verrassend het goud op de 1000 meter en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader. "Een prachtige dag", aldus Erben Wennemars.

Grote successen

Dat laatste toernooi was voor beiden een groot succes. Schulting deed alleen mee aan de teamsprint en pakte daar knap goud met Jutta Leerdam en Angel Daleman. Desondanks had de 27-jarige Schulting een paar dagen later nóg een feestje om te vieren, want haar vriend zorgde voor sensatie door een gouden medaille te winnen op de 1000 meter.

Dat had op voorhand niemand verwacht, omdat Jordan Stolz (uit de Verenigde Staten) en Jenning de Boo de topfavorieten waren. Het maakte het feestje nog groter. Wennemars sprong zijn vriendin direct in de armen en dat leverde mooie beelden op. Die beelden sneeuwden wel een beetje onder, omdat vader Erben Wennemars zijn zoon in tranen omhelsde. Papa Erben won ruim twintig jaar geleden - in 2003 en 2004 - goud op de kilometer bij de WK afstanden.

'Verliefdheid bij Joep Wennemars en Suzanne Schulting zorgt voor een boost’ Joep Wennemars pakte vorige maand verrassend goud bij de WK afstanden. Tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As denken dat hij een boost heeft gekregen door zijn relatie met Suzanne Schulting en de twee ex-tophockeysters gaan vervolgens nog iets dieper in op wat verliefdheid met een sporter kan doen.

Verliefdheid hangt in de lucht

Volgens oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zorgt verliefdheid voor betere prestaties, zeggen zij in de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen & Naomi. Hoog: "Je zag afgelopen seizoen Joep Wennemars die wereldkampioen werd. Hij is verliefd op Suzanne Schulting. Je ziet het wel vaker, het geeft denk ik een boost. Je hebt niet meer de onrust in je lijf, het geeft je energie en laat je goed voelen."