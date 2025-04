Topschaatsster Suzanne Schulting hakt na 'zinvolle gesprekken' moeilijke knoop door: 'Ze is altijd welkom'

Suzanne Schulting heeft een moeilijk besluit genomen. De schaatsster van Team Essent focust zich komend seizoen op het langebaanschaatsen, in aanloop naar de Olympische Spelen. Dat betekent dat het shorttracken, waar ze voorheen zo succesvol in was, op een lager pitje komt te staan.

Schulting blijft dus voor Team Essent rijden, onder leiding van Jac Orie. Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, is ook blij met het nieuws. De schaatsbond wil haar optimaal ondersteunen om haar droom waar te maken, zegt hij bij de KNSB. "Er leven veel verschillende meningen en gedachten in de schaats- en shorttrackwereld over wat voor haar de beste route naar Milaan is."

Daarbij heeft De Wit een onafhankelijk iemand onderzoek laten doen naar de beste mogelijkheid. Dat is Charles van Commenée geworden. Hij ging in gesprek met alle betrokkenen en maakte vervolgens een lijst met mogelijke opties voor Schulting. Daar was ze tevreden over.

'Erg zinvol'

"De gesprekken met Charles heb ik als erg zinvol ervaren. Het is fijn dat ik mijn ideeën en wensen kon delen met iemand van buiten de schaatssport. Charles heeft samen met mij en de mensen die met mij werken, naar de (on)mogelijkheden in het trainings- en wedstrijdprogramma gekeken."

Deur naar shorttrack niet dicht

Schulting legt uit dat ze zich primair op het langebaanschaatsen richt bij Team Essent. Ze speelde ook met de gedachte om zich op beide disciplines te proberen te kwalificeren voor Milaan. "Maar dat past qua periodiseren, pieken en de verschillende wedstrijden in de aanloop simpelweg niet samen."

Succesvolle rentree

Bij haar terugkeer op de langebaan afgelopen seizoen plaatste Schulting zich voor de wereldbeker. Op de 500 en 1000 meters stond ze op het podium, waar brons het hoogst haalbare bleek. Met Jutta Leerdam en Angel Daleman werd ze vervolgens wereldkampioen op de teamsprint. Dat zijn normaliter ook de afstanden waar ze zich voor de Oympische Spelen op moet richten.

Blijft ze shorttracken?

Schulting trekt de deur naar shorttracken - waar ze drievoudig olympisch kampioen is - niet helemaal dicht. Ze zal regelmatig met haar oude collega's blijven trainen. Ze maakte de (tijdelijke) overstap van shorttrack naar langebaanschaatsen onder andere vanwege haar enkel, waar ze twee seizoenen geleden lang geblesseerd aan was.

Reactie bondscoach

Schulting werkte voorheen zeer succesvol samen met shorttrackbondscoach Jeroen Otter, nu is dat Niels Kerstholt. Daar heeft Schulting een mindere klik mee. Kerstholt begrijpt haar keuze overigens wel. "Allereerst ben ik blij voor Suzanne dat ze een knoop heeft doorgehakt. Dan is er voor iedereen duidelijkheid als het gaat om haar inzet en haarzelf geeft het ook rust. Ze is altijd welkom om met ons mee te trainen. Maar in de eerste plaats willen we een steentje bijdragen om haar droom op de langebaan waar te maken."