Sven Kramer (39) en Erben Wennemars (50) hebben zich sportief uitgeleefd op zondag. De twee schaatsiconen deden mee aan de 50e editie van de CPC Loop in Den Haag. Daar was Wennemars zijn jongere landgenoot de baas.

Het schaatsseizoen zit er officieel op en dus hebben Kramer en Wennemars tijd voor andere sportieve uitstapjes. Laatstgenoemde was tijdens de winter traditiegetrouw analist bij het schaatsen. Zo deelde Wennemars zijn mening bij World Cups, de WK's en natuurlijk de Olympische Spelen. Kramer is commercieel directeur bij Team Essent en was de afgelopen weken druk met contractverlengingen, van onder anderen Angel Daleman.

Kramer en Wennemars delen niet alleen de liefde voor schaatsen. Beide heren houden er ook van om een marathon te lopen. De jongste van de twee raakte besmet met het loopvirus door Wennemars. Ze liepen ooit samen de Marathon van Amsterdam, waar Kramer debuteerde. Vorig jaar verschenen ze beiden aan de start in Rotterdam.

Marathon in Den Haag

Op deze zonnige zondag togen Kramer en Wennemars naar Den Haag voor de City Pier City. Daar bleek de 50-jarige de snelste van de twee. Wennemars werkte de halve marathon (21,098 kilometer) af in 1:20,25. Dat deed hij met een gemiddelde snelheid van 15,7 kilometer per uur. Wennemars was daarmee de negende snelste in zijn categorie (mannen tussen 50 en 55).

Kramer werkte het parcours zo'n vijf minuten langzamer af. De meervoudig olympisch kampioen kwam over de finish in 1:25,28, met een gemiddelde looptijd van 14,8 kilometer per uur. Daarmee eindigde hij als 182e van de 1835 deelnemers in zijn leeftijdsklasse (35-40).