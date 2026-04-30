De temperaturen stijgen deze week in Nederland naar boven de twintig graden, maar ondertussen is de ploeg van voormalig topschaatser Hein Otterspeer al druk bezig met het nieuwe seizoen. Team Staan CTS-Group haalde dinsdag deen ploeggenoot van Jutta Leerdam binnen en woensdag heeft de formatie opnieuw toegeslagen op de transfermarkt.

De schaatsploeg legde eerder deze week Ted Dalrymple vast nadat hij het afgelopen seizoen uitkwam voor Team Kafra, de formatie waar Leerdam het uithangbord van is, en nu heeft ook Jildou Hoekstra een contract getekend bij het team van coach Otterspeer. Zij reed de afgelopen zeven seizoenen voor Gewest Fryslân.

Hoekstra heeft een duidelijk doel voor ogen bij haar nieuwe ploeg: ze wil komend seizoen dolgraag de 500 meter een keertje onder de 38 seconden rijden. De schaatsster komt ook een oude bekende tegen, want naast Otterspeer en Ian Steen is ook Geert Kuiper werkzaam bij het team. Hij was in het verleden al eens haar trainer.

Hoekstra wil stappen maken

"Ik heb voor Team Staan CTS-Group gekozen omdat het een professionele en ambitieuze omgeving is waarin ik mezelf verder kan ontwikkelen. De begeleiding en de groep spreken mij erg aan, en ik denk dat ik hier veel kan leren en stappen kan maken. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Ian, Hein en Geert en mezelf elke dag te verbeteren", reageert Hoekstra in het statement over haar transfer.

“Ik vind het leuk om mijn lichaam en geest uit te dagen en mezelf daarin steeds verder te ontwikkelen. Het gevoel dat ik vandaag beter ben dan gisteren geeft mij veel voldoening en energie om elke dag weer alles te geven.”

Opleiding verpleegkunde

De 22-jarige Hoekstra deed al vier keer mee aan de 500 meter op de NK afstanden en daarbij is haar veertiende plaats in 2023 het beste resultaat. Afgelopen seizoen deed ze voor het eerst mee aan het NK sprint en daar werd ze twaalfde.

Hoeksra gaat overigens een druk seizoen tegemoet, want in september gaat ze ook beginnen aan de afstudeerfase van haar hbo-opleiding verpleegkunde.