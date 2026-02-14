De Olympische Winterspelen zijn in volle gang en zijn voor sportliefhebbers een prachtig hoogtepunt, maar in Nederland leven ze ook naar een andere belangrijke periode toe: in het zuiden des lands in het komende weekend carnaval. En wie weet zien we dan opnieuw een Jutta Leerdam de show stelen.

De topschaatsster is populairder dan ooit. Ze won eerder deze week haar gedroomde gouden medaille op de Winterspelen in Milaan. Na een prachtige race op de 1000 meter is haar carrière nu volmaakt. Mogelijk dat het succes ook een vervolg krijgt tijdens carnaval.

Succes op TikTok

Dat was twee jaar geleden namelijk wel het geval. Toen ging Leerdam viral tijdens carnaval. Dat was natuurlijk niet de topschaatsster van, toen nog, Schaatsteam Jumbo zelf, maar een dubbelganger. De toen 23-jarige Nanouk van Brenk uit het Giesbeek in de provincie Gelderland besloot om als Leerdam verkleed te gaan. Dat bleek een doorslaand succes. Op TikTok werd haar video bijna 1,5 miljoen keer bekeken, onder meer door de huidig olympisch kampioene zelf.

"Kan ik je inhuren als stand-in", grapte Leerdam twee jaar geleden toen ze de video onder ogen kreeg. Van Brenk stemde daar op in. Van een ontmoeting is het nooit gekomen, maar aan De Gelderlander vertelde de carnavalsliefhebber toentertijd dat haar kostuum een doorslaand succes was. "Ik ben daar zo vaak op de foto geweest met mensen. Niet normaal", blikte ze terug.

Neppe Jutta slaat aan

In een feesttent was ze bijzonder populair. "Iedereen was zo positief. En verrast dat ik erg op haar lijk. Er kwamen ook allemaal vaders met de vraag of ik met hun zoon op de foto wilde gaan. Bizar, maar echt heel leuk."

Jutta Leerdam is wereldnieuws

Wie weet zien we in 2026 weer een lookalike van Leerdam. De kans is aanwezig. De topschaatsster is wereldnieuws na haar gouden medaille op de Winterspelen in Milaan. Later deze Spelen rijdt ze nog de 500 meter. Of Van Brenk twee jaar na haar viral weer een poging gaat wagen, is nog niet duidelijk.

Ook buiten de ijsbaan was er succes. Leerdam bereikte de mooie mijlpaal van 6 miljoen volgers op Instagram. Dat kwam natuurlijk mede door naar gouden plak op de Spelen.