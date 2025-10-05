Jenning de Boo heeft bij zijn eerste optreden in het olympische seizoen direct een persoonlijk record verbeterd. De topschaatster maakte zaterdag zijn opwachting bij de NK Clubs en kwam daar in actie op een minder gebruikelijke afstand voor hem.

De Boo is de regerend wereldkampioen op de 500 meter en eindigde bij de WK afstanden op de 1000 meter als tweede. Dat zijn dan ook de twee afstanden waarop de rijder van Team Reggeborgh het beste uit de voeten kan, maar zaterdag besloot hij het eens over een andere boeg te gooien.

Persoonlijk record

De 21-jarige De Boo kwam bij de NK schaatsen voor clubs namelijk uit op de 1500 meter en dat deed hij zeker niet onverdienstelijk. De schaatser kwam tot een tijd van 1.47,96 en daarmee snoepte hij meer dan een seconde af van zijn persoonlijke record. Hij reed ongeveer een jaar geleden bij een trainingswedstrijd 1.49,13.

Overigens hoeven we van De Boo niet te verwachten dat hij vaker een 1500 meter gaat rijden. "Deze afstand is een mentale uitdaging, zeker voor mij. De rest van het team geniet daarvan, want die staan hier allemaal te kijken en te lachen. Ik heb hem mijn eerste en laatste 1500 meter van het seizoen weer afgevinkt. Een persoonlijk record gereden, ik kan tevreden naar huis", vertelt hij in gesprek met Schaatsen.nl.

Teamgenote Kok verrast

De Boo was niet de enige sprinter van Team Reggeborgh die zijn horizon verbreedde door de 1500 meter te rijden, want dat deed ook Femke Kok. De regerend wereldkampioene op de 500 meter zorgde voor veel verbazing door op die afstand een baanrecord te rijden. Dat stond tot zaterdag op naam van Antoinette Rijpma-De Jong, maar Kok snoepte er een paar tienden vanaf. Zelf was ze daar ook verrast door.

In het geval van Kok zal het dus ongetwijfeld door haar hoofd spoken of ze de 1500 meter niet toe moet voegen aan haar vaste rijtje afstanden, die vooralsnog enkel uit de 500 en 1000 meter bestaat.

Alle ogen op OKT

Het duurt overigens nog even voordat de schaatsers er echt iets aan hebben om in topvorm te zijn. Eind oktober begint het seizoen met de NK afstanden, maar het Olympisch Kwalificatietoernooi is dit jaar misschien wel veel belangrijker. Daar zijn tenslotte tickets voor de Olympische Winterspelen in Milaan te verdienen.