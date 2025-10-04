Het NK Clubs in Thialf bracht meerdere topschaatsers op het ijs. Ook Suzanne Schulting en Joep Wennemars waren van de partij om hun beste schaatsbeentjes voor te zetten voor hun club. Ze deden dat op een ongewone afstand voor hen: de 3000 meter.

Wennemars, de wereldkampioen op de 1000 meter, zat als jochie op de club Stokvisdennen te Dalfsen. Dat is vanzelfsprekend de club die hij in Thialf representeerde.

Dat ligt anders bij Suzanne Schulting, die geen verleden heeft bij Stokvisdennen. Dankzij haar relatie met Wennemars mocht ze de clubkleuren verdedigen. "Klopt, die hebben we gescout. Het bleek een groot talent te zijn. Dus we dachten: daar moeten we vroeg bij zijn", grapte Wennemars tegen Sportnieuws.nl.

Joep Wennemars en Suzanne Schulting op de 3000 meter

Beide topschaatsers richten zich op het kortere werk. De 3000 meter hoort daar niet bij, want bij de vrouwen geldt dat als een langere afstand en bij de mannen is het sowieso een incourante discipline die alleen bij de junioren op het programma staat.

Maar ze deden het prima op de voor hen onbekende afstand. Schulting werd op de NK Clubs bij de 3000 meter de nummer twee, achter winnares Reina Anema. Ze reed met 4:13.22 een persoonlijk record. Als een echte stayer perste de meervoudig olympisch kampioene in het shorttrack er een versnelling uit in de slotronde. Die ging 0,2 seconden sneller dan de voorlaatste ronde.

Patrick Roest wint 3000 meter

Wennemars werd op zijn 3000 meter vijfde, op dik zeven seconden achter winnaar Patrick Roest, ook met een persoonlijk record. Voor de zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars bleek het onmogelijk om een vlak schema te rijden.

Zijn eerste volle ronde ging in 28,85, de slotronde duurde dik 32 seconden. Dat was wel nog iets sneller dan de eerte volle ronde van Schulting, anders had ze hem daar mee kunnen plagen.

HCH Heerenveen

Het NK Clubs werd wederom gewonnen door HCH Heerenveen. Zilver gaat naar S.T.D. Sint Nicolaasga en IJsclub Stokvisdennen werd derde. De organisatie meldt nog: "Mede dankzij zeven toernooirecords was het een van de snelste edities van het NK Clubs."