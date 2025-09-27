Topschaatser Kjeld Nuis heeft in samenwerking met een tassenmerk een video gedeeld op Instagram, waarin hij poseert met verschillende modellen van het merk. Collega Jenning de Boo heeft de video ook gezien, maar heeft zijn oog op iets heel anders laten vallen dan de tas, namelijk op Nuis zelf.

'Laatste wandeling voordat we weer gaan glijden', schrijft Nuis bij de video waarop hij door Thialf loopt met verschillende modellen van het tassenmerk. 'Nog 1 maand en dan zit het hier (hopelijk) vol tijdens het NK Afstanden, wie komt er kijken in het mooie Thialf?'

'Jij wel'

Schaatscollega en goede vriend De Boo heeft de video van Nuis ook gezien. De twee ploeggenoten van Schaatsteam Reggeborgh zijn, ondanks hun grote leeftijdsverschil van veertien jaar goede vrienden en hebben veel lol samen. Dat blijkt wel uit de foto's, video's en reacties die de twee regelmatig delen op Instagram. De Boo kon het dan ook niet laten om een opvallende reactie achter te laten onder de video van Nuis.

'Als ik die tas koop, krijg ik jou er dan bij?', reageert De Boo gekscherend onder de video, gevolgd door een emoji met hartjesogen. 'Ja, jij wel', antwoordt Nuis op zijn beurt, met een kussende emoji erbij. Ook collega Tim Prins en vriendin Joy Beune reageren, allebei met emoji's met hartjesogen.

Olympische Spelen

De Nederlandse topschaats(st)ers, onder wie Nuis, Beune en De Boo hebben hun vizier gericht op de Olympische Winterspelen in Milaan begin 2026. Als Nederlander is het echter een lastige opgave om je daarvoor te kwalificeren, gezien het aantal topschaatsers binnen ons land. Nuis werd in het verleden al tweemaal olympisch kampioen. Toch denkt de ervaren rot nog niet aan stoppen en hoopt zich voor de derde keer te kwalificeren voor het prestigieuze toernooi.

Nuis zal ongetwijfeld hopen zich voor de eerste keer samen te kwalificeren met zijn vriendin. Beune deed nog nooit eerder mee aan de Spelen, maar maakt deze keer zéér goede kans om haar debuut te maken. In de afgelopen twee jaar won zij namelijk de 1500, 3000 en 5000 meter op de WK afstanden én tweemaal de ploegenachtervolging.