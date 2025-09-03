2025 is voor Joep Wennemars al een geslaagd jaar door het winnen van de 1000 meter op de WK afstanden. Die sensatie in Hamar is hem niet in de koude kleren gaan zitten, zo vertelt hij aan het einde van de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. De zoon van legende Erben Wennemars beleefde na zijn gouden race niet alleen maar mooie momenten.

Van het ene op het andere moment werd zijn naam nog groter dan die al was. Er werd van alle kanten aan hem getrokken en dat was niet even makkelijk. Zo wilde elke talkshow hem al meteen hebben na zijn wereldtitel. "Ik genoot er wel van, maar het was ook best pittig. Ik bedoel: ik moest het meteen vertellen, terwijl het eigenlijk nog bij me moest indalen", zegt Wennemars junior in gesprek met De Stentor. Niemand had die titel aan zien komen na een beroerd seizoen, waarin het nooit lekker liep voor de geblesseerd geraakte topschaatser. Tot die ene race in Noorwegen.

'Ik denk er vaak aan terug'

"Deze was heel speciaal. Ook omdat ik mijn eigen naam voor het eerst echt op de kaart heb gezet. Ik denk er dan ook vaak aan terug. Zo van: hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? Nou, alles deed het weer. En dat was voor het eerst dat seizoen. Ik was uitgerust en sterk. Geen last meer van mijn blessure. Ik was er helemaal klaar voor." Met een tijd van 1:08,05 werd hij wereldkampioen en trad hij in de voetsporen van zijn vader, maar stapte hij juist ook uit diens schaduw. Heel Nederland kende hem ineens niet meer als 'de zoon van', maar als topschaatser.

'Dat raakt je wel'

Ook volstrekt onbekenden herkenden hem ineens op straat. Hij werd een publiek persoon en zag zijn telefoon volstromen met berichten, loftuitingen en schouderklopjes. "Dat was heel apart. Sommigen zeiden zelfs dat ze om me hadden gehuild. Terwijl ze niet eens wisten wie ik was. Ja, dat raakt je wel." De timing kon niet beter, met nu een olympisch jaar voor de boeg. De druk is enorm verhoogd en er zijn nu daadwerkelijk verwachten voor Wennemars.

'Schaatssport is keihard'

"Ik heb er erg veel zin in. Maar ja, de schaatssport is tegelijkertijd keihard. Daarom vind ik het ook retespannend weer opnieuw te beginnen.”