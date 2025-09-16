Het zijn spannende tijden voor Joep Wennemars. De topschaatser (22) staat een cruciaal schaatsseizoen te wachten. Met als alles goed gaat de Olympische Winterspelen als absoluut hoogtepunt. In gesprek met schaatsicoon Marianne Timmer vertelt Wennemars dat er nog een hoop te verbeteren valt aan het niveau van de wereldkampioen.

Voor veel topschaatsers zijn er dit seizoen twee momenten waarop ze écht moeten pieken. Uiteraard op de Winterspelen in februari van volgend jaar, maar de Nederlanders moeten bovenal ook eind december al vlammen. Tussen kerst en oudjaarsdag worden namelijk de ticktes voor de Spelen verdeeld op het Olympisch Kwalificatie Toernooi.

In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud vertelt Wennemars aan drievoudig olympisch schaatskampioene Timmer dat hij nog niet 'letterlijk' bezig is met het OKT. Uiteraard komt dat nog, stelt hij. "Hoe dichterbij het komt, hoe meer je in letterlijke zin er mee bezig gaat zijn. We weten allemaal: dat is het moment dat we er als team moeten staan."

De maanden daarvoor staan er een hoop trainingswedstrijden en wereldbekers op het programma. Voorlopig maakt Wennemars zich niet al te druk. "Nu elke dag visualiseren... Dat is te ver weg en het is ook iets waarvan ik denk dat je er niet veel mee opschiet. Dat heb ik op het WK ook niet gedaan." Eerder dit jaar stuntte de toprijder van Team Essent met goud op de 1000 meter.

"Ik wil gewoon graag voor het moment dat het zo ver is de sfeer proeven zoals het is. Je moet voorbereid zijn op het ergste en het ergste verwachten. Je moet niet willen weglopen voor het feit dat het dan moet gebeuren. Die druk en stress moet je gewoon omarmen, anders gaat het tegenvallen."

Timmer stipt aan dat de andere schaatsers er precies zo in staan. "Dat is ook het mooie aan de wedstrijd", vindt de 22-jarige sprinter. "Iedereen weet hoe het werkt en het is eigenlijk heel duidelijk. Hoe duidelijker het is, hoe beter je je ook kan voorbereiden."

De komende maanden is er dus nog veel werk aan de winkel. Wennemars is volop aan het trainen, maar laat aan Timmer weten waar hij nog stappen kan maken. "Rust rondom het ijs creëren. Ik ben naar Heerenveen verhuisd, dat is een flinke stap voor mij. Minder de randjes opzoeken, de kans op blessures verkleinen en geen gekke dingen doen. Dat heeft mij tot nog toe heel erg geholpen, heb ik het idee."

Avonturen zoals Jenning de Boo, die deelnam aan een skeelerevenement, dat gaat Wennemars niet doen. Al komt dat vooral omdat hij geen achtergrond in die sport heeft. "Dat is heel anders dan wanneer ik het zou doen. Als je er de skills voor hebt, is het minder een risicomoment. In principe is elke dag dat je op het ijs stapt een risico, maar dat zijn risico's die je neemt."

Voor velen zijn de Winterspelen het absolute hoofddoel, maar Wennemars kijkt stiekem ook naar de wedstrijden die begin maart worden gereden. "Ook na de Spelen gaat het leven verder. Sterker nog: heel kort daarna is er een heel mooi toernooi in Thialf." Dan wil Wennemars vlammen tijdens de WK sprint. En gelukkig voor hem heeft hij nog vele jaren te gaan bij Team Essent. "Ik zit wel bij deze ploeg met het idee dat we verder gaan dan deze Spelen, dus daar zijn we zeker mee bezig."

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Sportnieuws.nl Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grote namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. In deze aflevering is Joep Wennemars te gast. Hij bespreekt zijn voorbereiding op het olympische schaatsjaar en gaat in op zijn band met trainer Jac Orie, vader Erben Wennemars en geliefde Suzanne Schulting.