Kjeld Nuis maakte donderdag bekend een contract voor het leven te hebben getekend bij zijn ploeg Team Reggeborgh. De verbintenis zorgde voor fors wat verbazing, want waar in andere sporten dergelijke contracten al wel eens werden uitgedeeld, gebeurde dit in het schaatsen nog nooit.

De 35-jarige Nuis had nog een contract tot medio 2026 bij Team Reggeborgh. Beide partijen wilden echter zo graag met elkaar door, dat er geen verlenging voor een paar jaar is getekend, maar een voor het leven. In de aankondigingsvideo van zijn schaatsploeg glunderde Nuis en gaf hij aan dat hij door deze bijzondere verlenging met erg veel vertrouwen naar de Olympische Spelen van 2026 kan. Mits hij zich natuurlijk weet te plaatsen.

Andere sporten

In het schaatsen is Nuis de eerste die een dergelijk 'contract voor het leven' tekent. In andere sporten is dit inmiddels een stuk minder ongebruikelijk. Zo is het wielrennen een sport waarbij al meerdere renners een bijzonder langdurig contract tekenden. Zo is Wout van Aert voor de rest van zijn leven verbonden aan Team Visma | Lease a Bike en datzelfde geldt voor Marianne Vos bij de vrouwentak van de wielerploeg. Na hun loopbaan op de fiets, zullen zij mogelijk doorstromen naar het coachingsvak bij de ploeg.

In het voetbal werd er ook al vaker een 'contract voor het leven uitgedeeld'. Zo stroomde clubicoon Mark van der Maarel bij FC Utrecht automatisch door van speler naar rol binnen de clubleiding. Datzelfde idee gold voor Bram van Polen, maar hij kwam er met zijn club PEC Zwolle niet uit. Ook Dusan Tadic tekende een contract tot na zijn actieve carrière in de tijd dat hij nog bij Ajax zat, maar de Serviër vertrok uiteindelijk naar Fenerbahçe en speelt nu in de Emiraten. Hij sloot echter niet uit dat hij alsnog ooit bij Ajax terug zal keren als trainer.

'In de schaatssport is dit nog nooit gebeurd'

Nuis beseft zich ook maar al te goed dat hij de eerste schaatser is die deze eer toebedeeld krijgt. "In de schaatssport is dit nog nooit gebeurd. Een contract voor de eeuwigheid klinkt heel lang, maar het betekent natuurlijk niet dat ik tot het oneindige doorga. Ik ga echt niet tot mijn vijftigste schaatsen hoor. Wees maar niet bang", vertelt de schaatser in gesprek met De Telegraaf.

Voor Nuis is de rust die hij nu ervaart het grootste voordeel van zijn langdurige contract. "De Olympische Spelen van deze winter wil ik héél graag meemaken en misschien nog een jaartje daarna. Het betekent in ieder geval dat ik de rest van mijn carrière voor Reggeborgh schaats. We hebben geen einddatum en dat geeft rust."