Topschaatser Kjeld Nuis (35) deelt groot nieuws. De meervoudig olympisch kampioen, en vriend van collega Joy Beune, heeft met zijn team een ongebruikelijke deal gesloten.

Nuis schaatst voor Team Reggeborgh en zijn contract aldaar liep tot medio 2026. Als beide partijen zo'n overeenkomst willen verlengen, dan komt er normaal gesproken een paar jaar bij, bijvoorbeeld tot en met de Olympische Winterspelen van 2030.

Maar bij Reggeborgh willen ze dit icoon van het Nederlandse schaatsen echt niet kwijt. Daarom bieden ze Nuis een contract voor het leven.

Trotse Kjeld Nuis met een contract voor het leven

In een video op de socials van het team zegt Nuis: "Trots. Ik ben trots op de dagen dat het beter ging dan de dag ervoor. Trots op de dagen dat het even niet lukte. Ik ben echt trots dat ik onderdeel mag zijn van The Green Team", waarmee hij verwijst naar de huisstijl van het team.

"Het is echt het team waar ik me thuis voel", zo legt hij uit "Waar we elke dag keihard werken aan onze doelen. Samen hebben we mooie resultaten behaald. Maar ik ben nog niet klaar. Reggeborgh en ik gaan door, voor altijd."

Olympische Winterspelen 2030?

Over de Olympische Winterspelen gesproken, Nuis maakt alle kans om zich te plaatsen voor de editie van 2026 in Milaan. Maar is het dan ook de bedoeling om in 2030 deel te nemen?

Daarover zegt hij tegen de NOS: " Een contract voor het leven klinkt heel lang, maar ik ga echt niet tot mijn vijftigste door. Dit betekent dat ik de rest van mijn carrière voor Reggeborgh schaats. Het vertrouwen in beide richtingen is zo groot, dit is mijn eindstation, maar er is geen einddatum." Daarna is het mogelijk dat hij als trainer verbonden blijft aan het team, maar daarover worden pas later gesprekken gevoerd.

Jonkies

Nuis gaat sowieso niet richting de Olympische Winterspelen als favoriet. Mannen van de jongere generatie als Jordan Stolz en Jenning de Boo zijn de afgelopen jaren rapper gebleken dan Nuis. Maar op zijn dag kan hij nog steeds flink uit zijn slof schieten.