Schaatstopper Kjeld Nuis moest vrijdag bij de World Cup in Calgary starten in de B-groep op de 1000 meter. Daar reed hij de snelste tijd en dus zal hij bij de volgende wereldbeker weer op het hoogste podium meedoen. De 36-jarige is daar erg blij om.

De volgende World Cup is namelijk een bijzondere. Van 5 tot 7 december verzamelt de internationale schaatstop zich in Heerenveen. De derde World Cup van het seizoen wordt verreden in Thialf en daar wil Nuis uiteraard graag weer het beste van zichzelf laten zien.

De drievoudig olympisch kampioen startte op de 1000 meter in Calgary in groep B. Nuis reed een tijd van 1:07.13 Met die tijd zou hij in Salt Lake op plek 12 zijn geëindigd in de A-groep. Daar werd hij echter gediskwalificeerd, waardoor hij terugzakte naar het tweede niveau.

'Puntjes gesprokkeld'

"Puntjes gesprokkeld", schrijft Nuis na de race op Instagram. Hoewel hij zijn vervolg van de World Cups somber inziet, is hij toch blij met zijn snelste tijd in de B-groep op vrijdag. "Klassementrijden kan niet meer dit seizoen, maar in ieder geval in Heerenveen weer in de A-groep. Gezellig voor thuispubliek."

De schaatser van Team Reggeborgh werd in Salt Lake City gediskwalificeerd, waardoor hij geen tijd neerzette op de 1000 meter bij de eerste World Cup. Hij kwam bijna ten val in een bocht en tikte daarbij een blokje weg.

'Te zwaar gestraft'

Schaatsicoon Marianne Timmer sprak zich eerder uit over de straf, die volgens haar veel te zwaar is. "Zijn hele seizoen is nu weg", stelt ze in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "En hij ging bijna onderuit. Dat doet hij niet bewust. The crime doesn't fit the penalty. Het is te zwaar gestraft, want het is ook jammer voor het klassement."

"Hij kan nu niet meer terugkomen. We willen toch wel zien dat je nog ergens een beetje aansluiting kan krijgen? Doe dan een overweging om tijdstraf in te zetten. Bijvoorbeeld een blokje is één of twee tienden tijdstraf. Daar zou je het over kunnen hebben", geeft Timmer een voorzetje richting de ISU voor een nieuwe regel. "Dan doe je in ieder geval nog mee in het klassement, anders ben je nu al gezien terwijl het seizoen net begonnen is."

