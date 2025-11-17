Voor Kjeld Nuis liep de World Cup in Salt Lake City uit op een teleurstelling. Op de 1500 meter eindigde hij als vijfde, maar op de 1000 meter werd hij gediskwalificeerd voor het wegtikken van een blokje. Dat vindt oud-topschaatsster Marianne Timmer een veel te zware straf. "Zijn hele seizoen is nu weg", stelt ze in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Op de stelling 'Kjeld Nuis is met zijn diskwalificatie veel te hard gestraft' is Timmer het helemaal eens. "Dat vind ik wel, ja. Kijk, vorig jaar hebben we dat incident gehad natuurlijk gehad. Hij was toen ook heel boos, met dat hij die stoel een schop gaf." Nuis overkwam hetzelfde dit voorjaar bij een World Cup in Heerenveen en liep toen vlak voor de WK afstanden een blessure op aan zijn voet door uit frustratie tegen een stoel te trappen.

Deze keer hield hij zich in, maar desondanks zijn de gevolgen groot. "Zijn hele seizoen is eigenlijk nu qua eindklassement weg. Ja dus. En hij ging bijna onderuit. Dat doet hij niet bewust. The crime doesn't fit the penalty. Het is te zwaar gestraft, want het is ook jammer voor het klassement", vervolgt Timmer.

"Hij kan nu niet meer terugkomen. We willen toch wel zien dat je nog ergens een beetje aansluiting kan krijgen? Doe dan een overweging om tijdstraf in te zetten. Bijvoorbeeld een blokje is één of twee tienden tijdstraf. Daar zou je het over kunnen hebben", geeft Timmer een voorzetje richting de ISU voor een nieuwe regel. "Dan doe je in ieder geval nog mee in het klassement, anders ben je nu al gezien terwijl het seizoen net begonnen is."

Nuis verliest rechtstreeks duel met Stolz

Door de misser bleek Nuis op de 1000 meter in elk geval geen gevaar voor Jordan Stolz en een dag later werd hij ook door hem verslagen in een rechtstreeks duel op de 1500 meter. "Het is natuurlijk wel even lekker voor Stolz. Na al die dingen van tevoren. Die interviews. Kjeld is af en toe natuurlijk een beetje uitgesproken", doelt ze op de eerdere uitlatingen van Nuis over dat hij Stolz niet meer voorbij zou laten op de 1500 meter als hij na 1100 meter voorop zou liggen.

Dat scenario voltrok zich overigens juist wel in Salt Lake City. De Nederlander lag nog op kop bij het ingaan van de laatste ronde, maar Stolz maakte het verschil helemaal goed op het einde. "Ik zeg je, daar zet je Stolz alleen maar mee op scherp. Wel reed hij nu in eigen huis en dat maakt wel een verschil en dat is in zijn voordeel", besluit Timmer.

