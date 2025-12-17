Kjeld Nuis is net als iedere Nederlandse topschaatser aan het opwerken naar het OKT (olympisch kwalificatie toernooi). De 36-jarige veteraan weet precies wat er nodig is in de voorbereiding voor dat cruciale meetmoment, maar kan ook nog genieten.

Nuis moest tijdens de laatste World Cup-wedstrijd in Hamar weer zijn meerdere erkennen in Jordan Stolz. De Amerikaanse sensatie won in Noorwegen zowel de 1000 meter als de 1500 meter, beide keren vlak voor de neus van Nuis. De drievoudig olympisch kampioen was dit seizoen nog geen enkele keer sneller dan zijn rivaal.

Toch gelooft Nuis er nog steeds in dat hij Stolz op de 1500 meter kan verslaan in Milaan. Hij hoopt vooral op een directe confrontatie op de Olympische Spelen. Om daar te komen moet Nuis zich eind december eerst plaatsen tijdens het OKT.

'Jezelf even verwennen'

Veel schaatsers hebben stress voor het OKT. In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud legde schaatsgrootheid Marianne Timmer uit dat het leven van de topschaatsers in deze tijd volledig in het teken staat van het OKT. "Je leeft eigenlijk een heel klein sober leventje. Dat betekent geen kerstdiner. Voor hen is het gewoon yoghurt met fruit en muesli", zei ze.

Toch deelde Nuis woensdag via zijn Instagram-verhaal dat hij niet alleen aan de sportvoeding zit. Er was een foto te zien van drie punten carrot cake met drie bakken koffie. Hij schrijft bij de foto: "Soms moet je jezelf even verwennen na het trainen." In zijn verhaalt tagt Nuis ook zijn vriendin Joy Beune en haar ploeggenoot Pien Hersman. Dit wijst erop dat zij samen met Nuis ook heerlijk hebben genoten van een stukje taart in aanloop naar het OKT.

OKT

Het OKT wordt van 26 december tot en met 30 december verreden in Thialf. Nuis moet de laatste twee dagen aan de bak. Voor de schaatser van Team Reggeborgh is het de vijfde keer dat hij meedoet aan het OKT. Hij won al drie keer olympisch goud. In 2022 was hij de snelste op de 1500 meter en in 2018 veroverde hij de titel op de 1000 en 1500 meter.

