Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) gaat tussen kerst en oud en nieuw bepalen welke schaatsers naar de Olympische Winterspelen in Milaan mogen. Maar als het aan Kjeld Nuis ligt, worden de topnamen beschermd en zouden toppers als Femke Kok, Joy Beune, Jenning de Boo en Nuis zelf niet eens in actie hoeven komen. De 36-jarige Nuis vreest het ergste.

"Ik moet er niet aan denken dat Femke, Jenning of ik een slippertje maakt tijdens het OKT en we met de gebakken peren zitten’’, zegt Nuis in gespek met het Algemeen Dagblad. "Kader dat vooraf gewoon af. De selectiecommissie gaat straks met een luier om naar het OKT kijken: alsjeblieft, geen vals, maak geen fout.” De kritiek van Nuis komt in navolging van onder meer iconen als Ireen Wüst en Mark Tuitert, die al opteerden voor een andere aanpak met de Nederlandse topschaatsers.

'Wees daar verdomme zuinig op'

"Femke Kok, gewoon naar Milaan sturen zonder kwalificatie. Jenning de Boo, gewoon sturen. Joy Beune, gewoon sturen. Mij, gewoon sturen. Wij pakken de medailles op de World Cups.", is Nuis stellig over zichzelf en de andere Nederlanders die de afgelopen weken de medailles bij elkaar schaatssten tijdens de wereldbeker. "Wat nou als Jenning een slechte dag heeft en het op één honderdste niet redt? Jenning is dé man op de 500 meter. Die kerel kan het Stolz moeilijk maken op de Spelen. Wees daar nou verdomme zuinig op. Zeg tegen Jenning: gozer, jij bent onze troef, wij beschermen jou.”

'Dat is gewoon klote'

Nuis zou het eerlijker vinden als Nederlandse schaatsers die in de top-3 op een afstand staan, sowieso naar de Spelen mogen. Voor de overige startplekken kan dan prima een kwalificatietoernooi gehouden worden. "We kunnen in die belangrijke weken beter gaan trainen om bijvoorbeeld Jordan Stolz te verslaan. Wij gaan pieken terwijl de buitenlanders lekker aan het trainen zijn. Dat is gewoon klote."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.