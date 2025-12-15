Topschaatser Kjeld Nuis kan weer terugkijken op een geslaagd World Cup-weekend. In Hamar behaalde de routinier twee medailles, maar moest wederom zijn meerdere erkennen in Jordan Stolz. Schaatsgrootheid Marianne Timmer zag wel dat Nuis met de schrikt vrij kwam in zijn strijd tegen de Amerikaanse sensatie. "Heeft hij nu eens een meevallertje."

Nuis was vol verbazing na zijn bronzen medaille op de 1000 meter in Hamar. Na bijna een jaar stond hij op die afstand weer op het podium in de World Cup. Toch scheelde het niet veel of Nuis werd gediskwalificeerd. De 36-jarige topschaatser had namelijk een valse start. Tijdens de tweede poging leek hij weer niet helemaal stil te staan, maar mocht toch zijn rit vervolgen.

'Engeltje op zijn schouder'

In de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud vindt Timmer dat Nuis daar van geluk mocht spreken. "Dat is altijd het spelletje tussen de sporter en de starter. Als starter wil je natuurlijk niemand eruit schieten, want wat heb je daar aan? In dit geval heeft hij een keer een engeltje op zijn schouder." Na zijn rit ging Nuis nog langs de starter om hem te bedanken.

Een forse opsteker voor Nuis, die in Salt Lake City nog werd gediskwaliceerd op de 1500 meter, nadat hij onregelmentair een blokje wegtikte. "Dat is ook wel eens lekker. Hij heeft nu eens een meevallertje", aldus Timmer, die denkt dat Nuis hoge ogen kan gooien in Milaan. "Kjeld doet het wel fantastisch. Wat hij laat zien is super. Hij gaat op de Olympische Spelen meedoen om de medailles."

Nuis versus Stolz

Ondanks de puike prestaties van Nuis, was Stolz weer dé grote held van het weekend. Nadat hij op drie afstanden het baanrecord verpulverde in Thialf, deed de Amerikaan dit kunstje in Hamar weer vrolijk over.

Op de olympische 1000 meter en 1500 meter lijkt de kans op goud voor Nuis dus klein, al houdt Timmer de hoop erin. "Voor Nuis staat alles in het teken van het OKT. Dus in Milaan is alles nog mogelijk." De schaatser van team Reggeborgh heeft wederom aangegeven dat hij op de 1500 meter hoopt op een directe clash met Stolz. Volgens hem kan hij dan de 21-jarige schaatssensatie verslaan. "Hij is het in zijn hoofd nu al helemaal aan het visualiseren. Moet je nagaan hoe hij er nu al over droomt."

