Dat Reggeborgh-schaatsers Kjeld Nuis en Jenning de Boo een bijzondere band hebben samen, is het afgelopen seizoen wel gebleken. Maar nu lijkt de 36-jarige dat wel op een heel speciale wijze vast te leggen. Hij bracht een bezoek aan een tattoo-artist.

Nuis heeft al een hoop kunstwerkjes op zijn lichaam laten vereeuwigen. Zo staat er een portret van zijn vriendin Joy Beune afgebeeld op zijn onderarm. Op die plek liet de schaatser dinsdag nog een tattoeage zetten.

De winnaar van olympisch brons op de 1500 meter deelde via Instagram een paar foto's vanuit de stoel bij de tattoo-artist. "Toch even een klein Boo'tje misschien", hint hij op het spookje van Super Mario.

Weddenschap

Nuis sloot voorafgaand aan het duel tussen Beune en De Boo op de 3000 meter nog een weddenschap af over een tattoo van dat symbolische spookje. Als zijn teamgenoot zou winnen van zijn vriendin, zou hij het op zijn lichaam laten zetten. De Boo rijdt altijd met een afbeelding van 'Boo' op zijn schaats.

Maar Beune won de strijd tijdens De Zilveren Bal en dus hoefde Nuis zijn belofte niet in te lossen. Wellicht gaat hij dus toch nog vrijwillig een aandenken aan de clash laten tattoeëren. Er komt in ieder geval een nieuw plaatje bij op zijn onderarm.

Tattoo Joy Beune

Nuis en Beune hebben sinds 2019 een relatie en in de zomer van 2024 liet de schaatser het gezicht van zijn vriendin op zijn arm tattoeëren. Waarom hij dat deed? "Omdat ze een mooi hoofd heeft en ik ben er trots op. Dus ik vind het cool om dat op mij te dragen", vertelde Nuis destijds.

Voor Beune had het niet gehoeven. De topschaatsster liet weten dat ze 'liever ten huwelijk was gevraagd' om hun liefde te vereeuwigen. Inmiddels is er nog steeds geen aanzoek geweest.