'IJdele' Kjeld Nuis ondergaat transformatie richting de zomer: 'Gladjes de rust in'

Topschaatser Kjeld Nuis heeft zich woensdag laten behandelen in een schoonheidskliniek. De 35-jarige wil 'gladjes' richting de zomer gaan en deed daarom een cosmetische ingreep, zo laat hij zien op Instagram.

Het schaatsseizoen zit erop en de lente is officieel begonnen, dus gaat Nuis voor een nieuwe look. Zijn schaatspak kan weer terug in de kast en Nuis wil ook met ontbloot bovenlijf de show kunnen stelen als het lekker weer wordt.

Laseren

Daarom heeft hij zijn rug-, nek- en buikhaar laten weglaseren. "Gladjes en haarloos de rust in", schrijft hij erbij met emoticons van een zon, zonnebril en hartje. Het is een dure behandeling. Het goedkoopste pakket voor die drie lichaamsdelen is 2035 euro in de kliniek waar Nuis de behandeling heeft laten doen. Waarschijnlijk heeft hij dat bedrag zelf niet helemaal moeten betalen. De video van de laserontharing in zijn Instagramstory is namelijk gesponsord.

Met laserontharing wordt haargroei permanent verwijderd. Dat wordt steeds populairder bij zowel mannen als vrouwen. Het laserlicht werkt alleen op haar met bruin pigment. Voor Joy Beune, de vriendin van Nuis, zou de behandeling dus waarschijnlijk niet werken.

Taboe

Cosmetische ingrepen bij sporters worden steeds normaler. Dat liet Ronald de Boer eerder weten. Al willen veel mannen juist meer haar. De oud-voetballer was in 2013 een van de eersten die een haartransplantatie onderging. "Toen was het nog ongewoon. Maar ik deed er nooit zo moeilijk over. Kaal of haar, als de mogelijkheid er is, is het makkelijk", zegt de oud-Ajacied. "Ik heb denk ik wel geholpen een taboe te doorbreken."

Verwennerij

Nuis geniet van nu het schaatsseizoen voorbij is ook van ongezond en lekker eten. Hij werd dinsdag door zijn vriendin verwend door een zelfgemaakte Dubai-chocoladereep, een echte hype op TikTok. Het gaat om chocolade met een vulling van pistache en kataifi. Woensdag genoot hij van een stukje spekkoek bij de koffie.

IJdel

Hoewel Nuis nu dus wat minder op zijn fysiek hoeft te letten, is de schaatstopper best ijdel en eigenzinnig. Zo versierde hij zijn lichaam ook met een portret van Beune. Haar gezicht is sinds september 2024 getattoeëerd op de onderarm van Nuis.