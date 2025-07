Topschaatser Kjeld Nuis staat er even helemaal alleen voor. Zijn vriendin, schaatskampioene Joy Beune, is namelijk op trainingskamp voor het komende olympisch seizoen. Toch heeft de 35-jarige een manier gevonden om het gemis op te vullen.

Nuis en Beune zitten beiden bij een andere schaatsploeg en moeten elkaar in de voorbereiding op het nieuwe seizoen dus af en toe missen. De 26-jarige schaatsster is momenteel met Team IKO X2O op trainingskamp in Andorra.

Eten

Nuis is alleen thuis achtergebleven. Gelukkig wordt er nog goed voor hem gezorgd. Hij mist namelijk vooral de skills van Beune in de keuken. "Joy op trainingskamp, dus ik moest zelf voor eten zorgen", schrijft de Reggeborgh-schaatser op Instagram.

Gelukkig heeft Nuis een samenwerking met een bedrijf dat gezonde kant-en-klaarmaaltijden verzorgd. Dat heeft de schaatstopper een enorme doos vol porties eten opgestuurd. Daar hoeft hij zich in ieder geval geen zorgen meer om te maken.

Verwennen

Maar Beune is van alle markten thuis en bakt ook vaak lekkere taarten voor haar vriend. Die moest Nuis dit keer gewoon bij de bakker halen. Hij plaatste in zijn Instagram Stories een foto van een cappuccino en een aardbeiengebakje.

"Mis dr wel hoor", schrijft hij daarbij over zijn vriendin. "Jouw taartjes zijn beter, maar die van de bakker zijn ook lekker. Mezelf tóch een beetje verwennen, nietwaar..."

i Instagram Story Kjeld Nuis

Olympisch seizoen

Beune stond vorige week nog op het ijs in Thialf, maar traint nu in tropischere omstandigheden in Andorra. Bij de start van het zomerijs was Beune eerlijk over haar voorbereiding. "Het voelt nog niet echt als olympisch seizoen. Ik zie het nu nog als elk ander seizoen", zei ze tegen Sportnieuws.nl.

Maar die kriebels zullen vast toenemen naarmate de Olympische Spelen dichterbij komen. "Er komt tussen kerst en oud en nieuw wel een OKT aan, en dat is wel gewoon heel spannend. Daar moet ik gewoon superfit zijn. Maar dat duurt nog eventjes." Eind december vindt het olympisch kwalificatietoernooi plaats. Daar kunnen de Nederlandse topschaatsers tickets bemachtigen voor Milaan 2026.