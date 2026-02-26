Schaatser Merijn Scheperkamp heeft de overstap gemaakt naar team Reggeborgh, waar hij de komende twee jaar zal rijden. De 25-jarige sprinter verlaat Team Essent, waar hij zeven jaar voor uitkwam. Bij Reggeborgh wordt hij ploeggenoot van onder meer Kjeld Nuis, die inmiddels ook op de transfer heeft gereageerd.

Team Reggeborgh deelde het nieuws van de overstap donderdag op Instagram. Ook zijn collega's zagen het bericht voorbijkomen. Zo reageert Kjeld Nuis met een applaus-emoji. De Boo reageert met groene hartjes, de kleur van het team

Tijd voor een stap

Scheperkamp besloot eind vorig jaar na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waarop hij zich niet plaatste voor de Winterspelen van Milaan, dat het tijd was voor een nieuwe stap.

"Ik heb na het OKT goed nagedacht over mijn toekomst en diverse gesprekken gevoerd. Het gesprek met Gerard van Velde en Dennis van der Gun was erg goed. Het voelt als een stap waar ik op dit moment aan toe ben", zo vertelt Scheperkamp erover.

Van Velde, de trainer van Reggeborgh, is in zijn nopjes met de komst Scheperkamp. "We zijn blij dat Merijn ons team komt versterken. Hij is een goede sprinter die veel in zijn mars heeft. We gaan graag de uitdaging aan om met hem de volgende stap in zijn carrière te zetten."

Merijn Scheperkamp

Scheperkamp richt zich vooral op de 500 en 1.000 meter. In 2023 kroonde hij zich in het Noorse Hamar tot Europees kampioen sprint. Datzelfde jaar pakte hij ook de nationale titel op de 500 meter. Een jaar eerder won hij bij de EK afstanden zilver op de 500 meter en goud op de teamsprint.

Sinds 2023 zijn zijn resultaten op internationaal niveau beperkt gebleven. Vorig jaar eindigde Scheperkamp nog wel als tweede op het EK sprint en pakte hij met de teamsprint EK-zilver, maar dat toernooi had minder waarde doordat veel rijders vooral bezig waren met de voorbereiding op de Spelen. Bij het OKT liep hij vervolgens een ticket voor de Winterspelen mis.