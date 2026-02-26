Merijn Scheperkamp kondigde deze week al aan dat er groot nieuws over zijn toekomst in het schaatsen naar buiten zou komen en dat is donderdag gebeurd. De 25-jarige topschaatser verlaat aan het einde van dit seizoen Team Essent en wordt ploeggenoot van onder anderen Jenning de Boo bij Team Reggeborgh.

De Europees kampioen sprint van 2023 schaatste sinds 2020 onder leiding van coach Jac Orie. Na enkele tegenvallende seizoenen stapt hij nu over naar Gerard van Velde. Hij kreeg het voor elkaar om met zijn sprinters Femke Kok en De Boo liefst vier medailles te pakken op de recente Olympische Winterspelen in Milaan. Scheperkamp (25) zei rond het OKT in december al dat hij het gevoel heeft dat hij qua niveau is blijven hangen op zijn succesjaar 2023.

NK sprint

Om daar verandering in te brengen kiest hij nu voor een nieuwe omgeving bij Team Reggeborgh, hij tekent daar voor twee jaar. De NK sprint in Thialf komend weekend wordt mogelijk zijn laatste race voor Team Essent, tenzij hij de nationale titel pakt. Dan mag hij ook naar de WK sprint een week later in Thialf. Dat doet hij dan in een oranje pak van TeamNL. Daarna zit het schaatsseizoen erop en begint voor hem na zeven jaar Team Essent (en voorheen Jumbo-Visma) een tweede leven bij Reggeborgh.

'Het voelt als een stap waar ik aan toe ben'

“Ik heb na het OKT goed nagedacht over mijn toekomst en diverse gesprekken gevoerd. Het gesprek met Gerard van Velde en Dennis van der Gun was erg goed. Het voelt als een stap waar ik op dit moment aan toe ben”, zegt Scheperkamp over zijn overstap bij zijn nieuwe team. Van Velde: “We zijn blij dat Merijn ons team komt versterken. Hij is een goede sprinter die veel in zijn mars heeft. We gaan graag de uitdaging aan om met hem de volgende stap in zijn carrière te zetten.”

Magere jaren

Na 2023 is de opbrengst van Scheperkamp op internationaal niveau mager te noemen. Hij werd weliswaar tweede op de EK sprint vorig jaar en pakte met de teamsprint ook EK-zilver, maar dat was op een gedevalueerd EK vanwege de voorbereiding op de Spelen. Op het OKT greep hij naast een ticket voor de Winterspelen.