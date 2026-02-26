Het zijn niet de leukste schaatsmaanden van Merijn Scheperkamp. De topschaatser van Team Essent slaagde er niet in om zich via het olympisch kwalificatietoernooi te plaatsen voor de Olympische Spelen en moest het toernooi in Milaan dus aan zich voorbij laten gaan. En dat deed pijn, zo geeft hij eerlijk toe.

Eind december lukte het Scheperkamp niet om een ticket voor de Spelen te bemachtigen op de sprintafstanden, terwijl hij vier jaar geleden in Beijing nog zijn debuut maakte op het toernooi. In Milaan was hij er dus niet bij, maar lang de tijd om het te verwerken richting dat toernooi was er niet. Na het OKT stonden er nog wat wedstrijden op het programma. "Bij thuiskomst kwam de klap pas", zo vertelt hij aan Schaatsen.nl.

Golfen in plaats van schaatsen

Terwijl ploeggenoten als Suzanne Schulting en Joep Wennemars wel naar Italië afreisden, moest Scheperkamp het doen met een aantal weken in Nederland. Gelukkig voor hem kon hij zijn zinnen verzetten en stond hij niet voortdurend op het ijs. "Ik heb dingen gedaan die ik leuk vond. Met mijn vriendin erop uit of een hobby buiten het schaatsen oppakken. Dan ging ik even een rondje golfen om m'n hoofd leeg te maken."

In actie op NK sprint

Komend weekend zien we Scheperkamp in actie. Dan rijdt hij de NK sprint in Thialf en hoopt hij het seizoen 'nog wat kleur te geven' door een mooi resultaat te boeken. De 25-jarige mikt op de nationale titel, zeker nu bijvoorbeeld Jenning de Boo en Kjeld Nuis er niet bij zijn. Al kan hij er ook vrede mee hebben als hij er alles aan doet en er iemand net sneller is. "Maar ik ben ervan overtuigd dat als ik mezelf verbeter, ik een goede kans maak op de titel."

Snel duidelijkheid over toekomst

In het gesprek doet Scheperkamp ook uit de doeken dat er donderdag (vandaag dus) nieuws naar buiten komt over zijn schaatstoekomst. De sprinter rijdt al sinds het seizoen 2020/2021 voor de ploeg die nu Team Essent heet, maar dacht naar eigen zeggen de afgelopen tijd goed na over zijn komende jaren als schaatser.

Bij Team Essent boekte hij zijn grootste successen in 2022 en 2023. In dei jaren werd hij Europees kampioen op de teamsprint en won hij zilver op de 500 meter. Ook pakte hij WK-zilver op de teamsprint .In 2023 was er ook de gouden medaille op de EK Sprint.