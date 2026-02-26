Het schaatsseizoen nadert de slotweken, maar op transfergebied is het behoorlijk druk. Merijn Scheperkamp zorgde donderdag voor opvallend nieuws door na zeven jaar te vertrekken bij Team Essent en te tekenen bij Team Reggeborgh. Dat team verloor enkele weken geleden Louis Hollaar juist aan Essent. En naar verluidt was dat niet de enige topschaatser waar Team Essent interesse in had.

Het team met trainer Jac Orie en commercieel directeur Sven Kramer had volgens De Telegraaf de pijlen gericht op Tim Prins, de schaatser van Team Reggeborgh. Prins liep anderhalve maand geleden deelname aan de Winterspelen mis omdat Marcel Bosker een aanwijsplek kreeg ten koste van ploeggenoot Prins.

Tim Prins blijft bij Reggeborgh

Essent zou toekomst hebben gezien in een samenwerking met Prins, maar die wimpelde de interesse af. In mei vorig jaar tekende hij nog bij tot 2028 bij de ploeg van onder meer medaillewinnaars Jenning de Boo en Kjeld Nuis en olympisch kampioenen Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong. Daar wil Prins de komende jaren dan ook voor zijn kans gaan.

Transfers over en weer

Wel maakte Louis Hollaar (27) vlak voor de Spelen de overstap van 'groene' Reggeborgh naar het 'roze' Essent, dat donderdag dus Scheperkamp de omgekeerde weg zag bewandelen. Scheperkamp reed ruim zeven jaar onder leiding van Orie en werd onder meer Europees kampioen, maar kiest nu voor een nieuwe impuls bij het team van onder meer Gerard van Velde.

Scheperkamp wist zich in tegenstelling tot vier jaar geleden niet te plaatsen voor de Olympische Winterspelen nadat hij de afgelopen jaren weinig écht aansprekende resultaten wist te boeken. "Ik heb na het OKT goed nagedacht over mijn toekomst en diverse gesprekken gevoerd. Het gesprek met Gerard van Velde en Dennis van der Gun was erg goed. Het voelt als een stap waar ik op dit moment aan toe ben."

In actie op NK

Scheperkamp, Prins en een hoop anderen komen aankomend weekend in actie tijdens de NK allround & sprint. Prins en Scheperkamp strijden om de nationale sprinttitel. De winnaar van het kampioenschap gaat ook naar het WK van volgende week. Joep Wennemars (Team Essent) en Jenning de Boo (Team Reggeborgh) zijn al verzekerd van deelname door een aanwijsplek. De WK allround en sprint zijn de afsluitende toernooien van dit lange schaatsseizoen.