De Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen zijn dinsdag gehuldigd in Den Haag. Daarna vertrok het gezelschap naar Paleis Noordeinde voor een ontmoeting met de koninklijke familie. Zij delen daar dinsdagmiddag beelden van op hun socials. Zo valt te zien dat Jutta Leerdam een onderonsje heeft met prinses Amalia.

Het is een oude traditie die dinsdag weer eens plaatsvond. Na afloop van de Olympische Spelen ontvangt het koningshuis alle medaillewinnaars op Paleis Noordeinde. Eerder werden de Nederlandse atleten ook al gehuldigd in Den Haag. De winnaars van olympisch goud werden zelfs benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Bordesfoto

Aansluitend volgde natuurlijk de bekende bordesfoto. Daarop straalde de koninklijke famile met tussen hen in een superblije Jutta Leerdam. Bovendien vond er ook een receptie plaats op het paleis, waar het koningshuis beelden van heeft gedeeld op de officiële kanalen.

Op het filmpje, met als muziekkeuze een klassieke uitvoering van het bekende Queen-nummer We are the Champions, valt te zien dat het eerst vooral handjes schudden is. Op een rijtje staan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia om alle genodigden één voor één welkom te heten op het paleis.

Prinses Amalia

Vooral de blijdschap én het enthousiasme van Amalia spatten van het scherm af. Zij staat schaterlachend te praten met medaillewinnaars als Jenning de Boo en Jorrit Bergsma. Ook de koning mengt zich tussen de sporters. Wat opvalt is dat er als snack ware patatjes van Oranje op tafel staan. De koningin heeft ook oog voor de coaches en staff van de sporters, zoals valt te zien op de beelden.

Tegen het eind van het filmpje is te zien dat prinses Amalia een innig onderonsje heeft met Jutta Leerdam. Wat er precies wordt besproken is onduidelijk, maar dat beide vrouwen het naar hun zin hebben, staat buiten kijf. Voor iedereen die aanwezig is, zou het een hele speciale dag worden.

Aanwezigheid in Milaan

De koninklijke familie staat bekend als fervente sportvolgers. Aan het begin van de Olympische Spelen gaven koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia ook acte de présence in Milaan. Daar zagen ze al verschillende Nederlandse successen. Na hun terugkeer naar Nederland hebben ze de Spelen nauwlettend gevolgd. De receptie op Paleis Noordeinde was daarmee een mooie afsluiting van twee weken vol sportgeweld.