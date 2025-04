Topschaatser laat volgers lachen met opvallende techniek: 'Dit moet terugkeren op de Winterspelen'

Topschaatser Ted-Jan Bloemen heeft een opvallende techniek gedeeld in een video op Instagram. De in Nederland geboren Canadees houdt wel van een beetje experimenteren. "Dit moet terugkeren op de Winterspelen."

De 38-jarige schaatser houdt in de video zijn handen gebogen voor zich op het ijs. Hij ziet er daardoor uit als een dinosaurus met korte armpjes. "Breng de dino-techniek terug in het olympisch seizoen", grapt hij erbij.

Fans kunnen er om lachen en plaatsen ook smileys van dino's bij het bericht. Bloemen koss afgelopen seizoen voor een nieuwe techniek en schaatst sindsdien met zijn handen volledig op de rug. Dus niet alleen op het rechte stuk, maar ook in de bochten.

Beruchte rivaal volgt alsnog voorbeeld Nederlandse topschaatser: 'Het bewijs is er' Ted-Jan Bloemen traint sinds drie weken op een nieuwe, opvallende schaatstechniek. Hij keek de truc af bij de Rus Artem Kusznetsov en later bij 'onze eigen' Chris Huizinga. En wat blijkt? "Het bewijs is er: je bent er sneller door."

Experimenteren

Die techniek werd bij toeval ontdekt door Chris Huizinga. "Hem moeten we dan ook wat credits geven", zei Bloemen er eerder over tegen Schaatsen.nl. Hij wilde niet meteen omschakelen naar de nieuwe manier, maar kwam er toch al snel achter dat die een stuk sneller is. "Dat betekent dat je mee moet in de ontwikkeling, wil je er binnenkort niet worden afgereden."

Bloemen experimenteerde afgelopen seizoen ook met een helm. Dat is niet per se nieuw in het schaatsen, want bijvoorbeeld op de teamonderdelen als massastart en ploegenachtervolging is het al gebruikelijk om de hoofdbescherming te dragen. Dit omdat er meer schaatsers in de baan zijn en het risico op een blessure dus groter is. Maar op individuele afstanden werd het zelden vertoond, tot Bloemen en een aantal andere schaatsers dus met een helm op het ijs verschenen.

Schaatsiconen valt iets 'nieuws' op in Thialf: 'Jammer, ik vind het niks. Het wordt er minder leuk van' Topschaatsers als Davide Ghiotto en Ted-Jan Bloemen lieten zich dit weekend in Thialf op een ongebruikelijke manier zien. Een aantal internationale toppers testte in Heerenveen een nieuw trucje in de outfit. Met een helm verbaasden ze kijkers en kenners.

Canada

De schaatser kan zich nu voorbereiden op een nieuw seizoen met het Canadese langebaanteam onder leiding van coach Bart Schouten. Toen hij begon als coach liet Bloemen zich naturaliseren tot Canadees. Dat bleek een van de beste keuzes uit zijn carrière, want namens de Canadezen werd Bloemen een absolute ster in het schaatsen. Zo won hij onder andere een gouden medaille op de tien kilometer tijdens de Olympische Spelen in 2018.