De Nederlandse topschaatsers zijn weer massaal op trainingskamp. Tijdens het kamp van Team Reggeborgh steekt topschaatser Jenning de Boo de draak met een al geplaagde teamgenoot.

De Boo is met zijn team, waar onder meer Kjeld Nuis, Femke Kok en Antoinette Rijpma-De Jong voor rijden, neergestreken op het zonnige Mallorca. Daar wordt uiteraard hard getraind voor het nieuwe seizoen, maar er is af en toe ook tijd voor een dolletje.

'Timmie, lekker snoepie'

Zo deelt De Boo een opmerkelijke Instagramstory. Daarop is te zien hoe hij met zijn nieuwe ploeggenoot Kayo Vos een berg aan het beklimmen is op de fiets. Vervolgens tovert de sprinter een rol snoepjes van Haribo uit zijn zak. Zijn doel hiermee is om zijn vermoeide teamgenoot Prins te lokken, die een heel stuk achter hem rijdt.

"Ik heb nog wat lekkers bij voor Tim, misschien dat dit hem wél motiveert", zo hoor je De Boo zeggen. "Timmie'', roept hij vervolgens naar achter. "Timmie, kom dan! Timmie, kom maar. Lekker snoepie!", zo roept hij lachend.

Olympische Spelen: voor de een een vloek en voor de ander een zege

Het filmpje is zuur voor Prins, want hij werd vorig seizoen al flink geplaagd. Tijdens het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) wist hij zich te plaatsen voor de 1500 meter. Maar door de aanwijsplek van Marcel Bosker voor de ploegenachtervolging viel de plek van Prins buiten de veilige plekken op de matrix. Dit resulteerde in een forse schaatsrel.

Hierdoor was Prins niet actief op de Olympische Spelen in Milaan. Wie dat wel was, was De Boo. Na zijn debuut op de Winterspelen kwam de schaatser terug met twee zilveren medailles; behaald op de 500 meter en 1000 meter, waar hij op beide afstanden zijn meerdere moest erkennen in Jordan Stolz. Gelukkig voor de Nederlander hoefde hij dat niet te doen tijdens de WK sprint. Tijdens het toetje van het seizoen werd De Boo voor eigen publiek wereldkampioen in Thialf.

