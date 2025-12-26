Patrick Roest is er niet in geslaagd zich op het olympisch kwalificatietoernooi op de 5000 meter te plaatsen voor de Spelen van Milaan. Hij mocht dankzij een aanwijsplek meedoen aan het OKT, maar stelde daar teleur. "Heel frustrerend."

De 30-jarige schaatser van Reggeborgh kwam tot een tijd van 6.26,27 en stond na vijf van de negen ritten op de zesde plaats - uiteindelijk werd Roest veertiende. Dat teleurstellende resultaat kwam niet onverwacht voor Roest. "Het is hetzelfde verhaal als de afgelopen anderhalf jaar. Ik wilde hier gewoon graag rijden om weer ritme op te doen. Ik stond niet met de illusie aan de start dat ik me kon plaatsen voor de Spelen."

Toch wil hij zijn races blijven rijden. "Ik kan wel weg blijven lopen van wedstrijden. Maar daar ga ik sowieso niet beter van worden. Omdat de KNSB mij die aanwijsplek gunde, wilde ik die wel met beide handen aangrijpen om nog aan de start te verschijnen."

Fysiek ongemak

Roest miste vorig jaar door de naweeën van een ontstoken verstandskies het eerste deel van het seizoen. Bij zijn rentree in december was hij nog niet op het niveau om mee te doen in de top. Ook dit seizoen slaagde de meervoudig wereldkampioen er niet in zich te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden. Roest kan zich nog kwalificeren voor de Spelen op de 1500 meter, maar leek op de 5000 meter ver verwijderd van zijn oude topvorm.

Op de Olympische Spelen in Beijing in 2022 veroverde Roest zilver op de 5000 meter en op de 10.000 meter. Op de Spelen van Pyeongchang in 2018 won hij zilver op de 1500 meter en brons met de ploegenachtervolging.

Oplossing

Roest weet niet wat hem mankeert. "Als ik het zelf wist dan waren misschien wat dichter bij de oplossing geweest. We zijn hard aan het werk, alleen de echte oplossing hebben we nog niet gevonden. Soms in trainingen heb je wel een opleving. Maar dat kan de volgende dag weer zo anders zijn. Dat is heel frustrerend."

Wat opviel, is dat Roest moeite lijkt te hebben met zijn linkerbeen. Kenners hebben het over zwabbervoet, een mysterieuze bewegingsstoornis. "Ik heb wel een tijdje moeite gehad met mijn linkerbeen. Met het plaatsten ook. Het idee was eigenlijk dat dat uit de rug kwam. Dat heb ik eigenlijk een stuk beter onder controle. Vooral als ik moe word, dan wordt het wat lastiger. Maar toen dat beter ging, hoopte ik eigenlijk dat de resultaten zouden volgen. Maar dat is nog niet gebeurd."

Roest blijft na zijn honderdste 5 kilometer hoopvol. "Dit is nog niet mijn laatste 5000 meter", verzekert hij. Is die wel dichtbij? "Dat wil ik niet zeggen, maar het niveau moet op een gegeven moment wel beter worden. Want ik rijd niet graag op deze manier in de rondte. Ik heb nog vertrouwen omdat het team mij 100 procent steunt en zij ook hun vertrouwen uitspreken in mij. Maar het knaagt wel aan je als je met deze resultaten over de baan rijdt."

Nog een kans op OKT

Roest zal later dit weekeinde nog meedoen aan de 1500 meter. "Het is natuurlijk een hele andere afstand. Ik hoop dat dat weer een stapje beter gaat. Maar dat kan ik nog niet zeggen, want ik heb hem nog niet zo vaak gereden", is hij eerlijk. Roest verwacht zich op de schaatsmijl ook niet te plaatsen voor Milaan 2026.

Alleen het NK allround zit nog in zijn hoofd. "Daar zou ik heel graag aan de start staan en een hoger niveau kunnen laten zien. De verwachting is natuurlijk niet dat ik dan meteen meestrijd om de titel. Maar in ieder geval dat je een keer de weg naar boven inslaat. En niet op hetzelfde niveau door blijft gaan."

