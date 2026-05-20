Antoinette Rijpma-de Jong en haar man Coen Rijpma vieren op 20 mei een bijzondere dag. De twee hebben dan namelijk hun trouwdag en dit keer is het vier jaar geleden dat ze 'ja' tegen elkaar zeiden. De topschaatsster en haar man worden op Instagram overladen met hartjes.

De Jong en Rijpma leerden elkaar kennen toen Coen als semiprof-wielrenner bij het schaatsteam van Antoinette. Hij had toentertijd nog een relatie en De Jong 'wilde niet stoken'. Maar toen die relatie voorbij was werden ze tot over hun oren verliefd op elkaar en ontstond er al snel een mooie relatie. Daar staat Rijpma-de Jong vier jaar na hun trouwdag bij stil. "Vier jaar getrouwd. Hoogtepunten beleefd. Dieptepunten overleefd. Altijd zij aan zij", schrijft ze woensdagochtend op Instagram, begeleid door een handvol foto's.

Als kind werd de olympisch kampioene op de 1500 meter veel gepest vanwege haar rode haren. Ze overkwam die negatieve periode en groeide uit tot een schaatsster van jewelste. Samen met haar man richtte ze in 2025 een foundation op met haar eigen naam eraan verbonden, die zich inzet om gepeste kinderen te helpen. Als summum van haar levensweg veroverde ze op de Winterspelen in Milaan afgelopen februari goud.

In de Italiaanse modestad ging haar man ook viraal. Hij leefde intens mee met de winnende race van zijn vrouw en rende het halve stadion door om familieleden in de armen te vliegen. Vol ongeloof en trots en met tranen in zijn ogen was hij getuige van de race van het leven van zijn vrouw. Na de Winterspelen moest hij bij de talkshow van Eva Jinek verklaren waarom hij zich zo gedroeg dat het wereldwijd werd opgepakt.

De liefde tussen de twee spreekt boekdelen en ook op de foto's die Rijpma-de Jong deelt op hun trouwdag straalt het geluk ervan af. Niet voor niks heeft het bericht binnen een uur al meer dan 2000 likes en laten bekende en onbekende volgers hun bewondering blijken. Zo reageren topatlete Femke Bol, zangeres Emma Kok en Antoinette's jongere schaatzusje Michelle de Jong vol liefde en met hartjes.

