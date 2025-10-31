Schaatser Sebas Diniz heeft voor verbazing gezorgd op de NK afstanden. Met een fantastisch persoonlijk record van 34.34 op de 500 meter gaf hij Jenning de Boo het nakijken. Die moet aan de bak om de titel nog te bemachtigen.

Stefan Westenbroek (34.58) en Joep Wennemars (34.62, persoonlijk record) maakten al indruk met hun tijden. Sebas Diniz ging daaroverheen met een prachtig persoonlijk record van 34.34. Daarmee komt er veel druk op Jenning de Boo, de favoriet voor de titel.

Het lukte hem niet om aan de tijd van Diniz te komen. De Boo reed 34.44 en moet dus aan de bak in de tweede 500 meter, later op vrijdagavond.

Kai Verbij

Kai Verbij kwam in rit vijf in actie, na lange afwezigheid op het ijs. Samen met Ted Dalrymple sloot hij zich eerder dit jaar aan bij Team Kafra, dat tot op dat moment het project was van Jutta Leerdam en coach Kosta Poltavets. Hij reed een tijd van 35.22 op de eerste 500 meter.

