Topschaatser Jenning de Boo was bij de NK afstanden tegen de verwachtingen in niet de snelste op de eerste 500 meter. De regerend wereldkampioen moest Sebas Diniz voor zich dulden, maar krijgt nog een kans op de titel met de tweede 500 meter. Toch maken analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert zich zorgen.

Met een fantastisch persoonlijk record van 34.34 op de 500 meter gaf Diniz De Boo het nakijken. Die reed 34.44. Hij is het niet gewend dat iemand anders beter is, zo zagen ook de analisten. Wennemars noemt De Boo 'gehaast' in zijn rit.

"De opening is wel goed, maar hij kon het op het laatst niet meer zo'n groot gat slaan", legt hij uit bij NOS. Hij maakt zich dus enigszins zorgen. Maar Tuitert wil ook de sterke tijd van Diniz prijzen. "Het zegt ook iets over zijn tegenstander."

'Niet vanzelfsprekend'

De Boo moet aan de bak als hij nog Nederlands kampioen wil worden. "Hij heeft de lat hoog gelegd als wereldkampioen. Maar het is niet vanzelfsprekend dat hij zomaar wint, ook niet in Nederland. Misschien is het voor hem ook wel goed." Die uitspraak leidt tot verbazing bij Wennemars. "Oh ja?"

"Nee hij wil natuurlijk die Nederlandse titel, maar die heeft hij al en ook een wereldtitel. Alleen het olympisch kampioenschap nog niet", reageert Tuitert. Daar gaat Wennemars fel tegenin. "Daar ben ik het niet mee eens, Mark. Hij is gewoon de wereldkampioen en dit is de eerste wedstrijd na die titel. Natuurlijk wil hij hier winnen."

'Dan ben je het toch eens?'

"Hij heeft de afgelopen twee jaar eigenlijk alleen maar goed gereden", vervolgt hij fel. "Dit is de eerste keer dat hij verslagen is. Ik denk dat hij bij de tweede 500 meter extra gedreven aan de start staat." Dat is juist precies het punt dat Tuitert wilde maken. "Nou, dan ben je het toch wel met me eens?", lacht hij. "Nu is hij getergd, daarom is het goed dat hij niet vanzelfsprekend wint. Je moet altijd scherp zijn. Zo'n slordige rit kan niet als je olympisch kampioen wil worden."

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

