Jenning de Boo zorgde vrijdag voor sensatie op de NK afstanden. Nadat hij in de eerste 500 meter onder deed voor Sebas Diniz, revancheerde hij zich op waanzinnige wijze in de tweede race. Hij zette een baanrecord van 33.9 neer. Na afloop is hij trots. "Dat ik dat nog mag zeggen."

De Boo verscheen vol ongeloof voor de camera van NOS. Hij had in eerste instantie al niet zien aankomen dat Diniz zo'n sterke tijd zou neerzetten in de eerste 500 meter. "Kneitergoed. Hij is in supergoede vorm en verraste me wel een beetje met die 34.3. Daar ben ik best van geschrokken, durf ik wel toe te geven."

'Echt heel lekker'

"Maar dat maakt je wel gretiger, zo blijkt", zegt hij glimmend van trots. Hij gaf alles en dat resulteerde in een fenomenaal baanrecord. "Dit is echt heel lekker zeg, holy damn. 33.9 op Thialf... Dat ik dat nog mag zeggen."

Hij stapte bij de tweede 500 meter met wat frustratie de baan op, vanwege zijn eerste rit. "Ik had een 100 procent score op het NK en die hou ik heel graag zo." Alles kwam samen in zijn tweede race. Hij durft alleen nog niet te dromen van nóg betere tijden op internationale toernooien. Dan kan alles weer anders zijn. "Dit is mijn tweede 33'er, ik zou er graag een derde aan toevoegen."

Analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert zijn ook dolenthousiast na de waanzinnige prestatie van De Boo. "Ongelooflijk. Hiervoor kom je naar het stadion", zeggen zij. Dat terwijl ze na de eerste 500 meter in een flinke discussie verzeild raakten over de wereldkampioen. Tuitert dacht dat de tijd van Diniz De Boo op scherp zou zetten en haalt nu zijn gelijk bij Wennemars. "Helemaal goed", zegt die.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

