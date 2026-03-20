Stijn van de Bunt en Team X²O Badkamers hebben de samenwerking verlengd. De topschaatser die dit jaar doorbraak op het mondiale niveau verlengde zijn verbintenis met twee jaar tot na de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen.

Van de Bunt maakte vooral naam op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in december. De 21-jarige rijder verraste vriend en vijand door met overmacht naar de winst te rijden op de 5000 en 10.000 meter. Op beide afstanden reed Van de Bunt ook nog eens een persoonlijk record. Dat terwijl in de zomer van 2025 zijn seizoen nog aan een zijden draadje hing na een auto-ongeluk.

Olympische Winterspelen

Van de Bunt kon bij zijn debuut op de Winterspelen niet in de buurt komen van het niveau wat hij op het OKT liet zien. Hij werd negende op de 5000 meter en vijfde op de 10 kilometer. Later kwam hij nog in actie met de ploegenachtervolging, waar hij vierde werd met Chris Huizinga, Jorrit Bergsma en Marcel Bosker.

Toch eindigde Van de Bunt de Spelen met een hoogtepunt. Op de massa start speelde hij een belangrijke rol bij de gouden plak van landgenoot Bergsma.

WK allround

Van de Bunt sloot het seizoen af met de WK allround. Daar scherpte hij zijn PR op de 5000 meter opnieuw aan: 6.07,54. Hij werd daarmee tweede achter Sander Eitrem. In het totaalklassement werd Van de Bunt achtste.

Contractverlenging Stijn van de Bunt

" De afgelopen jaren is hier een omgeving gebouwd waarin voor mij alles aanwezig is: goede begeleiding, een unieke structuur en veel vertrouwen. Dat geeft mij rust en maakt dat ik me volledig kan focussen op mijn ontwikkeling. Het voelt daarom heel goed om me tot en met 2030 aan Team X²O Badkamers te verbinden", vertelt de 21-jarige in een persbericht.