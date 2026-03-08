Stijn van de Bunt maakte zaterdag indruk met een persoonlijk record op de 5000 meter tijdens de eerste dag van de WK allround in Thialf. De Nederlandse schaatser heeft er wel een verklaring voor, maar denkt ondertussen ook terug aan de Spelen van Milaan.

Van de Bunt verraste zichzelf met zijn sterke rit op de 5000 meter, waar hij een persoonlijk record vestigde met een tijd van 6:07.54. Hij werd tweede, op vijf seconden achterstand van Sander Eitrem, die het baanrecord in Thialf aanscherpte.

"Het OKT ging natuurlijk ook al supergoed met 6:09:3, maar dat dit erin zit had ik van tevoren ook niet verwacht", liet de schaatser na de eerste dag van het toernooi weten in gesprek met de NOS.

Olympische Winterspelen

"Dat heb ik al voorbij horen komen", lacht Van de Bunt wanneer Bert Maalderink hem voorlegt dat hij zijn rit op de 5000 meter van zaterdag eigenlijk tijdens de Olympische Spelen had moeten rijden. "Dat denk ik natuurlijk zelf ook", aldus de schaatser die aangeeft dat zijn coaches gekscherend hetzelfde tegen hem zeiden als de journalist.

In Milaan ging het goud op de vijf kilometer naar Eitrem, die toen 6:03,95 reed. Van de Bunt werd negende in 6:12,94. Met de tijd die hij zaterdag reed, had hij brons gepakt.

'Was de eerste keer'

Wat het geheim van Van de Bunt is waardoor het zaterdag 'wel' lukte op de 5000 meter? "Het was voor mij de eerste race van het jaar waarbij ik eigenlijk een tegenstander had", geeft de schaatser als reden. "Eigenlijk heb ik tot nu toe al mijn vijf en tien kilometers alleen gereden en dan is het toch wel lekker dat je soms even die slipstream kan pakken op de kruising. Dat scheelt wel veel energie."

Klassement WK allround 2026

Van de Bunt is na de eerste dag van het WK allround opgeklommen naar de zesde plaats. De 21-jarige schaatser eindigde op de 5000 meter als tweede achter Sander Eitrem, die met 6.01,61 het baanrecord van Patrick Roest uit de boeken reed en daarmee een groot deel van zijn achterstand op Jordan Stolz goedmaakte. Titelverdediger Stolz, die de 500 meter had gewonnen en met 6.19,66 elfde werd op de 5000 meter, gaat in Heerenveen nog altijd aan de leiding. Hij heeft voor zondag op de 1500 meter 2,75 seconden voorsprong op Eitrem en 3,18 op diens landgenoot Peder Kongshaug.

Van de Bunt moet 7,47 seconden goedmaken op Stolz. Chris Huizinga werd met 6.11,69 vijfde. Hij staat achtste in het klassement op 7,96 van Stolz. Marcel Bosker reed met 6.17,66 de negende tijd en staat ook negende op 8,25 van Stolz. De schaatsers rijden zondag in Thialf nog een 1500 meter en een 10 kilometer.