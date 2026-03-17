Schaatsteam X2O Badkamers is pas net van naam veranderd, maar heeft nu al een grote slag geslagen voor de toekomst. Toptalent Ede Kortlever (19) maakt per direct de overstap van TalentNED en tekent bij de ploeg van onder meer Joy Beune en Stijn van de Bunt. Kortlever is niet zomaar een schaatser, getuige zijn resultaten van afgelopen seizoen.

Kortlever wordt door zijn nieuwe team omschreven als één van de grootste talenten van zijn generatie. Hij is gespecialiseerd op de lange afstanden en won bijvoorbeeld het World Cup-klassement op de 3000 meter bij de junioren afgelopen seizoen. Daarnaast reed hij op de Duitse schaatsbaan in Inzell een indrukwekkende tijd van 6:18,93 op de 5000 meter. Ter vergelijking: bij de senioren had die tijd in Inzell een vijftiende plek opgeleverd, sneller dan Ted-Jan Bloemen en Alexander Farthofer.

'Een perfecte aanvulling'

Zijn nieuwe team noemt de pas negentienjarige langeafstandspecialist niet voor niks 'een van de grootste allround talenten van zijn generatie' en is dan ook dolblij dat Kortlever bij Team X2O Badkamers heeft getekend. “Wij zijn gericht bezig om een ploeg te bouwen richting 2030 en zien in Ede een perfecte aanvulling binnen onze allround- en langeafstandgroep. Met rijders als Bart Swings, Stijn van de Bunt, Jesse Speijers en nu Ede Kortlever ontstaat er een sterke trainingsomgeving waarin talent zich kan ontwikkelen richting de absolute top", zegt trainer en oprichter Martin ten Hove.

'Geen moment over nadenken'

Kortlever woonde een groot gedeelte van zijn jeugd in Duitsland, maar leerde door zijn Nederlandse vader al vroeg schaatsen. Hij komt ook uit voor TeamNL bij de junioren en zal ook in de toekomst met trots het oranje schaatspak dragen als hij internationaal doorbreekt. “Ik heb al meerdere jaren in mijn hoofd dat als de mogelijkheid zich voordoet om een contract te tekenen bij Team X2O, ik daar geen moment over hoef na te denken. Ik was dan ook erg blij dat ik werd benaderd en de gesprekken over een potentiële samenwerking bevestigden dat gevoel. Ik ben trots dat ik mij vanaf nu schaatser mag noemen van het team."