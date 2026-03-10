Schaatstoppers Femke Kok en Jordan Stolz zijn na een geweldig seizoen in het zonnetje gezet tijdens een speciale prijsuitreiking. Hun ongekende prestaties werden beloond door de ISU.

De internationale schaatsbond hield voor het eerst een awardceremonie aan het eind van het seizoen. Na het officiële einde van het seizoen na de WK sprint en allround in Thialf werden de prijzen uitgereikt aan de uitblinkers. Voorzitter Jae Youl Kim had mooie woorden voor hen.

"Deze viering is voor jullie allemaal. Jullie zijn het hart en ziel van onze sport en we willen een nog feller licht schijnen op jullie prestaties", richtte hij zich tot de schaatstoppers. "Ons doel is om schaatsen naar een nieuw niveau te tillen, zodat meer mensen naar jullie kijken, jullie volgen en geïnspireerd worden door jullie talent, toewijding en passie."

Beste ontwikkeling en nieuwkomer

De prijs voor beste ontwikkeling ging naar de Canadese Valérie Maltais. Zij maakte indruk op de Olympische Spelen in Milaan met goud op de ploegenachtervolging en twee bronzen medailles op de 1500 en 3000 meter.

Metoděj Jílek, die in Milaan olympisch kampioen werd op de 10.000 meter, won een award in de categorie beste nieuwkomer. "Zijn doorbraak was niets minder dan buitengewoon", aldus de ISU over de 19-jarige Tsjech. Hij werd afgelopen weekend tweede tijdens de WK allround.

Femke Kok en Jordan Stolz

Femke Kok en Jordan Stolz mochten ook een mooie prijs in ontvangs nemen. Zij hebben het afgelopen seizoen namelijk in totaal de meeste overwinningen behaald. Kok bleef het hele seizoen ongeslagen op de 500 meter en werd dus ook olympisch kampioene op die afstand. Ze won afgelopen weekend ook de WK sprint.

Alleskunner Stolz pakte olympisch goud op de 500 en 1000 meter. Hij deed in Thialf mee aan zowel de WK sprint als allround. Bij het eerste toernooi won hij zilver achter Jenning de Boo. In het allroundklassement viel hij net buiten de top drie.

Records

Daarnaast werden alle schaatsers nog eens in het zonnetje gezet die een wereldrecord hebben verbroken dit seizoen. Op de 5000 meter zorgden Fransman Timothy Loubineaud (6:00.23) en de Noor Sander Eitrem (5:58.52) bijvoorbeeld voor sensatie. Kok reed in Salt Lake city een recordtijd op de 500 meter met haar 36.09. Jenning de Boo pakte een recordaantal punten tijdens de WK sprint afgelopen donderdag en vrijdag. Hij werd eerste met een totaal van 134.670.